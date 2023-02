Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

In dieser Folge geht es natürlich in erster Linie um den Cup-Fight von Rapid am letzten Freitag gegen den WAC, wo man sich in der Verlängerung durchsetzen konnte. Was sagt Markus zu dem Spiel, der Aufstellung und wie sieht er Rapid für den nächsten Gegner Sturm Graz gerüstet? Und: Wie lautet sein Wunschlos fürs Cup-Halbfinale? Stefan erzählt vom letzten Test der Wiener Austria vor dem Meisterschaftsbeginn. Erkenntnisse und Schlüsse, die aus der Vorbereitung gezogen wurden fehlen auch in seiner Analyse nicht. Eine Vorschau auf das "Schnittspiel" gegen Klagenfurt mit einem O-Ton von Klagenfurt-Trainer Peter Pacult servieren wir natürlich auch! Rapid II befindet sich gerade im Trainingslager in der Türkei und testet dort, die Young Violets trainieren in Wien und hatten einen tollen Test gegen Horn vergangenen Freitag. Das alles und noch viel mehr hört ihr in der aktuellen NoGo-Folge.

Frage der Woche



Schaffen es beide Wiener Klubs in die Top 6? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 7.2.2023)