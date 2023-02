Die ehemalige Chefredakteurin Antonia Gössinger ist neue Obfrau im Trägerverein des Presserats. Foto: Helmuth Weichselbraun

Der Presserats hat mit Antonia Gössinger eine neue Ombudsfrau. Die in Sankt Veit an der Glan/Kärnten aufgewachsene Journalistin war ab 1983 für die "Kleine Zeitung Kärnten und Osttirol" tätig und wurde im Februar 2015 deren Chefredakteurin. Gössinger wurde u.a. mit dem Kurt-Vorhofer-Preis und dem Concordiapreis in der Kategorie "Pressefreiheit" ausgezeichnet, seit ihrer Pensionierung schreibt sie Kolumnen für verschiedene Medien.

Die neue Ombudsfrau zu ihrer Wahl: "Der Österreichische Presserat ist ein unverzichtbares Instrument für die Selbstkontrolle der Medien. Es sollte ein Muss für alle Medienhäuser und für alle Medienschaffende sein, sich dem Ehrenkodex des Presserates verpflichtet zu fühlen, seinen Empfehlungen zu folgen und seine Entscheidungen zu respektieren. Mir ist es ein großes Anliegen, jungen Menschen Medienethik praktisch "in die Wiege" ihrer Journalistinnen- und Journalistenausbildung zu legen." (red, 7.2.2023)