Mit Simply Go bietet die ÖBB eine neue Funktion in der eigenen App an, die das Nutzen von Öffis für Gelegenheitsfahrer günstiger macht

Am meisten nervt am Öffi-Fahren der Ticketkauf. Darum kürzen das Vielfahrerinnen wie Pendler ganz einfach durch eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte ab. Nicht zuletzt das Klimaticket hat gezeigt, dass man umso eher mit den Öffis fährt, wenn man sich nicht um den Kauf einer Fahrkarte kümmern braucht. Beide Systeme bringen aber jenen Menschen nichts, die nur selten mit Öffis fahren. Und da fällt das Umsteigen dann sogar besonders schwer, wenn man sich im Tarifdschungel ziemlich verloren fühlt.

So sieht Simply Go, das neue Feature in der aktuellen ÖBB-Ticket-App aus. Die App rechnet sich am Ende des Tages anhand der gefahrenen Strecken das günstigste Ticket für den Tag aus und bucht den angefallenen Betrag von der Kreditkarte ab. Foto: Guido Gluschitsch

Mit Simply Go bricht die ÖBB genau diese Hürde nieder. Es ist ein Teil der neuen ÖBB Ticket App. Einmal auf dem Smartphone installiert und initialisiert, macht man in der App einen Wisch, bevor man in ein öffentliches Verkehrsmittel steigt, und einen Wisch, wenn man wieder aussteigt. Am Ende des Tages rechnet die App das günstigste Ticket für die Fahrten an diesem Tag aus und bucht den Betrag von der hinterlegten Kreditkarte ab.

Kein Ausland, keine Westbahn

Dabei ist es ganz egal, wie viel man an diesem Tag fährt, wie oft man umsteigt und in welchen Regionen man unterwegs ist. Zumindest grob gesagt gilt das. Denn im Ausland kann die ÖBB-App nicht abrechnen und logischerweise auch nicht auf der Westbahn. Aber die Vorteile liegen auf der Hand. Man braucht nicht nur kein Ticket mehr kaufen, man muss auch vor Fahrtantritt nicht wissen, welche Strecken man an diesem Tag fahren wird, um so nach dem günstigsten Ticket zu suchen. Am Ende des Tages listet die App alle Fahrten auf, sucht dafür das günstigste Ticket und stellt sogar die Preisdifferenz dar, die sich zu Einzelticketkäufen ergibt.

Simply Go muss man vor dem Einsteigen aktivieren. Bei einem höheren Tempo als Schrittgeschwindigkeit sollte sich das Ticket laut Angaben der ÖBB nicht mehr lösen lassen. Foto: Guido Gluschitsch

Und wenn man nach dem Aussteigen vergisst, die App zu deaktivieren? Zum einen erinnert einen Simply Go, etwa wenn man den Zug verlassen hat, dass das Tracking noch läuft, und fragt nach, ob man dieses beenden möchte. Und um Mitternacht zieht die App sowieso einen Schlussstrich und rechnet die mit Öffis gefahrenen Strecken ab. Man kann die App also auch weiterlaufen lassen. Das Trackingsystem erkennt laut ÖBB sehr gut, wann man gerade mit den Öffis unterwegs ist. Und keine Sorge, sollte die App am Vortag beschlossen haben, rückwirkend ab 12:30 eine 24-Stunden-Karte für Wien gekauft zu haben, dann weiß die App, dass diese auch am Folgetag gilt.

ÖBB-Personenverkehr-Vorstand Heinz Freunschlag und die Projektverantwortliche für Simply Go, Vanessa Macho, beantworten bei einem Echtzeittest im Zug Fragen von Journalisten. Foto: Guido Gluschitsch

Überhaupt ist die App nicht patschert. Man muss vor dem Einsteigen in den Zug oder Bus das Tracking starten. Im Zug, wenn hinter einem der Kontrolleur naht, wird es nicht mehr gehen. Und sollte es ausnahmsweise doch funktionieren, ist sofort erkennbar, dass die Fahrt erst vor Sekunden begonnen wurde, was zu Problemen mit Kontrollorganen führen könnte, wenn der letzte Halt schon einige Minuten her ist.

Leerer Akku, kein Ticket

Auch "Ich hab ein Simply Go-Ticket, aber justament jetzt ist mir der vermaledeite Akku ausgegangen" wird wohl nicht als Ausrede durchgehen. "Mit dem E-Auto fahre ich auch nicht los, wenn ich weiß, dass der Akku fast leer ist, und wundere mich dann, wenn ich nicht am Ziel ankomme", lässt sich ÖBB-Personenverkehr-Vorstand Heinz Freunschlag während eines Testlaufs der App im Wiener Schnellbahnnetz zu einem Schmäh hinreißen.

Vergisst man nach der Fahrt, das Tracking zu beenden, erinnert einen die App daran. Foto: Guido Gluschitsch

Er konnte leicht gut aufgelegt sein, die App funktionierte nämlich problemlos. Was nicht funktioniert hat, das ist das automatische Update der ÖBB-App auf dem privaten iOS-Gerät. Das liegt aber nicht an der ÖBB, sondern am App-Store, wo man sich das Update der ÖBB Ticket App mit Simply Go nun runterladen kann. Die Android-Version der App sollte sich in den nächsten Tagen automatisch aktualisieren, wenn sie es nicht eh schon hat. (Guido Gluschitsch, 7.2.2023)