Der Mann wurde während einer Skitour im Tiroler Ötztal am Montag verschüttet, konnte aber erst am Dienstag geborgen werden

Foto: APA/EXPA/JFK

Umhausen – Die Serie an tödlichen Lawinenunfällen in Tirol hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Ein 54-jähriger Einheimischer geriet am Montag bei einem Lawinenabgang im Tiroler Ötztal unter die Schneemassen und wurde erst am Dienstag geborgen. Der Mann war Montagfrüh alleine zu einer Skitour in Niederthai in der Gemeinde Umhausen im Ötztal aufgebrochen und bis zum Nachmittag nicht zurückgekehrt. Angehörige schlugen daraufhin Alarm, bestätigte die Polizei der APA Medienberichte.

Die Polizei entdeckte schließlich das Auto des Sportlers auf einem Parkplatz und startete mit einer Suchaktion. Diese musste aber gegen 22.15 Uhr wegen Dunkelheit, Schlechtwetters und Lawinengefahr abgebrochen werden, hieß es seitens der Exekutive.

Am Dienstag machten die Einsatzkräfte einen erneuten Versuch, den Verunglückten zu finden. Am Vormittag entdeckten sie schließlich die verschüttete Leiche des 54-Jährigen.

Neuntes Lawinenopfer in fünf Tagen

Der Wintersportler wollte eine Tour zum Gipfel "Hohe Wasserfalle" unternehmen. Bei einem Suchflug des Polizeihubschraubers wurde am Dienstag unterhalb des Gruejochs auf einer Seehöhe von 2.500 Metern eine große, trockene Schneebrettlawine gesichtet, die rund 350 Meter lang und 200 Meter breit war. Der Verschüttete wurde schließlich mit einem LVS-Gerät geortet und in einer Tiefe von 80 Zentimetern ausgegraben.

Der tödliche Lawinenunfall ist seit Freitag der neunte in Österreich, acht davon ereigneten sich in Tirol. Am Wochenende hatte im Bundesland verbreitet Lawinenwarnstufe 4 geherrscht – also große Gefahr. Mittlerweile ging die Lawinengefahr ein wenig zurück, nämlich auf Warnstufe 3, allerdings bezeichnete Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst die Situation nach wie vor als "heikel". Vor allem das schöne Wetter und die Semesterferien im Osten Österreichs locken aktuell viele Menschen in die Berge. Der Lawinenwarndienst appellierte eindringlich an die Bevölkerung, auf Touren im freien Gelände möglichst komplett zu verzichten.

Digitales Warnsystem

Die Stadt Innsbruck startet nun ein Pilotprojekt für digitale Lawinenwarnung. Mithilfe einer digitalen Anzeigetafel sollen damit Lawinensperren in Echtzeit verfügbar sein.

Dieses digitale Warnsystem funktioniere mit einem digitalen Element, das via "Long Range Wide Area Netzwerk" angesteuert und für den Fall einer Wegsperre mit einer App aktiv geschaltet wird. Das heißt: Wenn die Warnleuchte aktiviert ist und leuchtet, dann ist der besagte Weg gesperrt. "Bei akuter Gefahr können jederzeit Warnungen in Echtzeit geschaltet werden", so der Innsbrucker Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP). Das ermögliche es, in Zukunft "effizienter warnen und helfen zu können".

Gestartet ist das Kooperationsprojekt der Stadt mit den Unternehmen K-Businesscom AG und Lo.La Peak Solutions bereits am Innsbrucker Gramartboden im Stadtteil Hungerburg, hieß es in einer Aussendung. (APA, red. 7.2.2023)