Sogenannte Budget-Hotels sehen in europäischen Metropolen schon lange nicht mehr aus wie amerikanische Motels. Sie buhlen mit lässigem Design und gutem Service um die Kundschaft. Foto: iStockphoto

Die Inflation bringt Urlauber dazu, bei Städtereisen noch ein wenig genauer aufs Budget zu achten, im Segment der Geschäftsreisen wurde der Spar- oder gar der Rotstift angesetzt. Budget-Hotels boomen also in europäischen Großstädten, und das nicht erst seit gestern. Die großen Ketten machen gute Gewinne. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat deshalb im Auftrag des Senders NTV neun bekannte Hotelketten in den Bereichen Service, Konditionen und Ausstattung getestet und teilweise Mystery-Checks durchgeführt.

Erhebliche Preisunterschiede

Die getesteten Häuser konnten maximal 100 Punkte erreichen. Um ein "Sehr gut" zu erlangen, waren mindestens 80 Punkte nötig. Demnach erhielten jeweils vier Ketten die Schulnote "Sehr gut" oder "Gut", eine einzige Marke wurde mit "Befriedigend" benotet.

Günstige Preise – dafür steht der Begriff Budget-Hotel. Dennoch existieren erhebliche Preisunterschiede, im Schnitt lassen sich bei der Wahl des günstigsten anstelle des teuersten Budget-Hotels rund 37 Prozent der Kosten sparen. Das teuerste Budget-Hotel verlangte im Testsample 126 Euro pro Zimmer und Nacht, das günstigste nur knapp 74 Euro – und damit gut 52 Euro weniger.

Guter Service vor Ort

Der Service überzeugte im Test vor allem vor Ort, also in den Hotels. So beriet das Hotelpersonal an der Rezeption meist freundlich und fachlich korrekt. Zudem stellen sich die Internetauftritte der Hotelketten als gute Informationsquelle dar. Serviceschwächen zeigen sich dagegen bei Anfragen per E-Mail und insbesondere am Telefon: Die Auskünfte fallen hier nicht selten oberflächlich und wenig individuell aus.

Die Hotelzimmer sind in der Regel funktionell ausgestattet. Gäste müssen aber auch Abstriche in Kauf nehmen. So zählen etwa eine Minibar oder ein Kleiderschrank nicht zur Standard-Ausstattung. Fast uneingeschränkt überzeugen kann im Test das Frühstücksangebot: Alle Hotels bieten hier eine vielfältige Auswahl an frischen Produkten.

Die Wertung im Einzelnen

Testsieger der Studie ist Holiday Inn Express. Die Hotelkette überzeugte in allen drei Untersuchungsbereichen – Service, Konditionen und Hotelausstattung – mit sehr guten Resultaten. Die Hotel-Mitarbeiterinnen und Hotel-Mitarbeiter vor Ort beraten im Test ausgesprochen professionell, freundlich und motiviert. Die Preise der Hotelkette liegen zudem unter dem Branchenschnitt.

Auf Platz zwei liegt Motel One. Neben ansprechend gestalteten Hotelräumlichkeiten und Zimmern profiliert sich die Hotelkette durch kompetente Beratungen vor Ort. Telefonische Anfragen beantwortet das Personal verständlich und freundlich. Außerdem bietet der Internetauftritt von Motel One umfangreiche Informationen, beispielsweise auch Details wie die Frühstückszeiten.

Rang drei belegt Premier Inn, ebenfalls mit einem sehr guten Gesamtergebnis. Das Hotelpersonal berät die Gäste vor Ort souverän und individuell. Die Beantwortung von E-Mail-Anfragen erfolgt im Test stets korrekt, vollständig und strukturiert. Premier Inn bietet zudem die im Vergleich drittbesten Konditionen.

Die Testergebnisse im Überblick

Holiday Inn Express, 83,1 Punkte, sehr gut Motel One, 81,0 Punkte, sehr gut Premier Inn, 80,2 Punkte, sehr gut Ibis, 80,1 Punkte, sehr gut Ibis Budget, 78,5 Punkte, gut Ibis Styles, 75,6 Punkte, gut B&B Hotels, 75,1 Punkte, gut Moxy, 74,1 Punkte, gut A&O Hotels, 68,7 Punkte, befriedigend

Als Budget-Hotel im Sinne der Studie galten Häuser in der Kategorie bis drei Sterne mit Doppelzimmerpreisen (inklusive Frühstück) bis im Schnitt maximal 120 Euro pro Nacht. (red, 9.2.2023)