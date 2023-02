In dem rund fünfminütigen Magazin stehen Menschen und Initiativen im Fokus, die in ihrem Umfeld versuchen, den Planeten ein Stück weiter ins Gleichgewicht zu bringen. Foto: Puls4

Das Nachhaltigkeitsmagazin "Klimaheldinnen" der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe kommt mit mehr Sendeplatz aus seiner rund zweimonatigen Winterpause zurück. So ist es ab sofort von Montag bis Freitag um 19.15 Uhr auf Puls 4 und um 19.50 Uhr auf Puls 24 zu sehen.

Auch in der Streamingapp Zappn ist das bisher wöchentlich ausgestrahlte Format abrufbar. In dem rund fünfminütigen Magazin stehen Menschen und Initiativen im Fokus, die in ihrem Umfeld versuchen, den Planeten ein Stück weiter ins Gleichgewicht zu bringen. Moderator Mathias Pascottini liefert zusätzliche Hintergründe zu aktuellen Klimaschutz-Debatten und Input, wie jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. "Wir sind stolz darauf, einem der wichtigsten Themen unserer Zeit, dem Klimaschutz, ausreichend Raum in unserem Programm zu geben", wurde Adrian Hinterreither, verantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeit bei P7S1P4, in einer Aussendung zitiert. (APA, 7.2.2023)