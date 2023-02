Fühlt sich von einer neuen Bekanntschaft an eine verlorene Liebe erinnert: Verena Altenberger in "Gesicht der Erinnerung", ARD, 20.15 Uhr. Foto: SWR / Jacqueline Krause-Burberg

20.15 DRAMA

Gesicht der Erinnerung (D 2022, Dominik Graf) Seit sie als 16-Jährige ihre große Liebe Jacob bei einem Unfall verloren hat, ist das Leben von Christina (Verena Altenberger) geprägt von Erinnerungen und Flashbacks. Als sie 20 Jahre nach ihrer Verlusterfahrung einen jungen Mann kennenlernt, erinnert dieser sie in vielerlei Hinsicht an Jacob. Eine problematische Liebesgeschichte, vom vielseitigen Regiekönner Dominik Graf mit einer großartigen Hauptdarstellerin erfindungsreich inszeniert. Bis 21.45, ARD

20.15 DRAMA

Die Unschuldigen (Les innocentes, F/P 2015, Anne Fontaine) Die französische Landärztin Mathilde (Lou de Laâge) wird im Auftrag des Roten Kreuzes 1945 zu einem polnischen Kloster geschickt, in dem nach der Vergewaltigung durch russische Soldaten mehrere Nonnen schwanger sind. Heimlich versucht sie zu helfen. Anne Fontaines meisterhaft von Caroline Champetier fotografiertes Drama basiert auf einer wahren Geschichte. Bis 22.05, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Der unentdeckte Mord Rund 91.000 Menschen starben im vergangenen Jahr in Österreich. Bei 51 Todesfällen handelte es sich laut dem Sicherheitsbericht der Bundesregierung um einen Mord, die Dunkelziffer ist höher. Lisa Gadenstätter begibt sich auf eine Spurensuche. Im Anschluss geht es in der Doku Wahre Verbrechen – Die Akte Foco um einen der spektakulärsten Justizskandale der Zweiten Republik. Bis 21.05, ORF 1

22.05 DOKUMENTATION

Milan Kundera – Die Ironie des Sehens So berühmt seine Bücher wie Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins oder Der Scherz auch sind, ist über die Privatperson des Schriftstellers Milan Kundera nur wenig bekannt. Die Doku versucht den Autor, der in der Tschechoslowakei geboren wurde und seit 1975 in Frankreich lebt, in all seiner Widersprüchlichkeit auszuleuchten. Bis 23.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Die Reportage Kindesmissbrauch im Netz zeigt, wie schwierig es ist, Täter zu entlarven und vor Gericht zu stellen. Danach rollt Aufgedeckt – Porträt eines Sexualstraftäters um 23.30 Uhr den Fall des BBC-Moderators Jimmy Savile auf. Bis 0.20, ORF 2

23.00 DOKUMENTARFILM

Wer wir waren – Weil die Welt zu retten ist (D 2020, Marc Bauder) Was werden zukünftige Generationen über die Menschen von heute denken, wenn diese bereits Geschichte sind? In Marc Bauders Dokumentarfilm Wer wir waren reflektieren sechs zeitgenössische Denkerinnen und Denker und Wissenschafterinnen und Wissenschafter die Gegenwart, blicken aber auch in die Zukunft.

Bis 0.30, Arte

0.20 FAMILIENDRAMA

Der Eissturm (The Ice Storm, USA 1997, Ang Lee) Partnertausch, sich selbst überlassene Teenager und ein Eissturm als Katalysator für tragische Ereignisse und Ernüchterung: In Ang Lees Verfilmung eines Romans von Rick Moody exemplifizieren zwei Familien die sozialen Verwerfungen der 70er-Jahre. Bis 2.05, BR