Das berüchtigte Skandalblatt "National Enquirer" ist verkauft. VVIP übernimmt die Klatschzeitung und ein weiteres Boulevardblatt, den "Globe" von A360 Media. Details zu den finanziellen Bedingungen wurden nicht bekanntgegeben. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Das berüchtigte Skandalblatt "National Enquirer" ist verkauft. VVIP übernimmt die Klatschzeitung und ein weiteres Boulevardblatt, den "Globe" von A360 Media. Details zu den finanziellen Bedingungen wurden nicht bekanntgegeben.

Zu zweifelhafter Berühmtheit schaffte es der "National Enquirer" mehrmals mit fragwürdigen Praktiken, etwa rund um Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur. Das Unternehmen hatte Trumps Wahlkampf heimlich unterstützt, indem es etwa dem "Playboy"-Model Karen McDougal 150.000 Dollar für die Rechte an ihrer Geschichte über eine angebliche Affäre mit Trump zahlte. Das Unternehmen unterdrückte McDougals Geschichte bis nach der Wahl absichtlich.

"Unterhalb der Gürtellinie"

Auch Jeff Bezos, Gründer von Amazon, beschuldigte die Zeitung. Der "National Enquirer" habe ihn 2019 mit peinlichen Fotos, die an seine Freundin geschickt wurden, "unterhalb der Gürtellinie" bestechen wollen.

American Media verkaufte den "National Enquirer" und einige andere Publikationen im April 2019 an James Cohen, den ehemaligen Chef des Flughafen-Kioskunternehmens Hudson News. Die Transaktion wurde jedoch nie abgeschlossen.

Ende der amerikanischen Boulevardblatt-Ära

Im August 2020 trat David Pecker als CEO von American Media zurück. Zu diesem Zeitpunkt wurde American Media Inc. von Accelerate 360, einem Logistikunternehmen mit Sitz in Smyrna, Georgia, übernommen. Unter Pecker verbarg der "National Enquirer" jahrelang potenziell peinliche Geschichten über Trump und andere beliebte Prominente, indem er die Rechte an ihnen kaufte und sie nie veröffentlichte.

VVIP Ventures ist ein Joint Venture zwischen der Holdinggesellschaft für digitale Medien und Inhaltstechnologien Vinco Ventures Inc. und Icon Publishing.

Der Verkauf des "National Enquirer" deutet auf das Ende der amerikanischen Boulevardblatt-Ära hin. Ihre Stelle haben Hunderte von digitalen Influencern und Klatschseiten übernommen, die die gleichen Gerüchte verbreiten, oft sogar mit noch weniger Verantwortlichkeit.

Die meisten großen amerikanischen Boulevardzeitungen hätten es versäumt, sich an das digitale Zeitalter anzupassen, sodass ihre Leserschaft mit ihnen gealtert sei, analysiert die Newsplattform Axios.

Der "National Enquirer" besiegelt nun das Ende der Ära der gedruckten Klatschzeitungen. Dem vorangegangen waren: