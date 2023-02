Liebe Leserin, lieber Leser,

während immer mehr schwere Vorwürfe gegen den Influencer und Frauenhasser Andrew Tate erhoben werden, betreibt der 36-Jährige vom Gefängnis aus weiter seine Geschäfte und versucht es jetzt mit Verschwörungserzählungen. Wir beleuchten darüber hinaus, wie er junge Frauen mit der Loverboy-Methode in die Prostitution drängte.

In einer etwas leichteren Story gehen wir auf eine Frage ein, die Katzenbesitzer seit jeher umtreibt. Was geht nur im Kopf des von Schnurrli vor? Blöd nur, dass man das geliebte Fellknäuel eigentlich nicht fragen kann. Zumindest bisher. Abhilfe schafft CatGPT, also ein Onlinetool im Stil des gehypten Chatbots ChatGPT. Der Unterschied? Statt mit einer künstlichen Intelligenz (KI) unterhält man sich mit einer Katze – zumindest dann, wenn man ihre Sprache spricht.

Außerdem covern wir spätnachts noch das Überraschungsevent zu Microsoft und dessen Plänen für ChatGPT. Dranbleiben lohnt sich also!

Wie Andrew Tate junge Frauen in die Prostitution drängte

"Meow Meow!": CatGPT ist wie ChatGPT, aber es antwortet eine Katze

Regierungschef ordnet Wiederfreigabe von Wikipedia in Pakistan an

Safer Internet Day 2023: Aktionen sollen das Web sicherer für Kinder machen

Über 14 verschiedene Ingame-Währungen: "Devolver Tumble Time" ist die Hölle auf dem Handy

Cyberangriff an Uni Graz: Experten erheben Ausmaß der Attacke

Digitaler Ausweis: Neues EU-Gesetz wäre eine Gefahr für die Sicherheit im Netz

Amazons Kontrolle von Mitarbeitern beschäftigt Verwaltungsgericht

Erdbeben in Türkei und Syrien – Festnahmen wegen Online-Kommentaren

Bing mit ChatGPT: Microsoft hält am Dienstag Überraschungsevent ab

Auch chinesischer Internetriese Baidu entwickelt KI-Chatbot

Großbritannien erwägt digitales Pfund als Ergänzung zum Bargeld