Pro: Panikpolitik

Der Fahrplan bis zum "Freedom Day" am 30. Juni steht. Mit 30. April läuft die FFP2-Masken-Pflicht in Spitälern, Pflegeheimen und anderen vulnerablen Bereichen aus. Mit Juni ist das Ende aller Sonderbestimmungen für Corona besiegelt. Höchst an der Zeit also, dass auch im Wiener Rathaus die Übervorsicht beendet wird.

Zuletzt hat das Dauerkopfschütteln über das Festhalten an der Maskerade in Wiener Öffis wohl mehr körperliche Beschwerden ausgelöst als eigentliche Virusinfektionen.

Unbestritten hat die Maske in der viralen Hochzeit wertvolle Dienste geleistet. Wer daraus aber jetzt einen Dauerzustand ableitet, hat die Grundidee einer temporären Sicherheitsmaßnahme nicht verstanden. Ohne jegliche epidemiologische Grundlage an einer Maskenpflicht festzuhalten ist nichts anderes als eine verantwortungslose Panikpolitik.

Wir werden die virale Null nie erreichen – weder in Zusammenhang mit Corona noch mit der Grippe oder ähnlichen Erkrankungen. Zeigt sich die Ansteckungsgefahr aber in einem vertretbaren Maß, werden wir damit leben müssen – und auch können. Trotzdem der Bevölkerung den Deckel ins Gesicht zu zwingen, gleicht einer Freiheitseinschränkung, die der Politik nicht zusteht. Freiheit in Zeiten der neuen Normalität heißt, den Menschen die Wahl zu lassen. Jene aus vulnerablen Gruppen oder eben auch besonders vorsichtige Zeitgenossen können weiter Maske tragen, andere müssen aber nicht. (Markus Rohrhofer, 8.2.2023)