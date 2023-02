Die US-Regierung will die Energiewende massiv subventionieren. Die EU stört sich vor allem an Buy-American-Klauseln, die amerikanische Unternehmen bevorzugen

Für US-Präsident Joe Biden war das Paket innenpolitisch ein großer Erfolg. Foto: REUTERS/BRIAN SNYDER

Am Ende war es eine hauchdünne Mehrheit, mit der US-Präsident Joe Biden im Sommer sein milliardenschweres Klima- und Sozialpaket durch den Kongress brachte. Der sogenannte Inflation Reduction Act (IRA), ein Kernvorhaben des Präsidenten, wurde nach monatelangem Ringen gegen die Stimmen der Republikaner beschlossen. Das Paket, das die Teuerung bekämpfen und gleichzeitig Investitionen in die Energiewende forcieren sollte, war für Biden ein überfälliger politischer Erfolg kurz vor den Midterm-Wahlen Anfang November.

In Europa stieß das Gesetz, dessen Details nach und nach in die europäische Politik und Medienlandschaft vordrangen, aber auf wenig Gegenliebe. Als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Herbst für einen Staatsbesuch in die USA reiste, übte die französische Premierministerin Élisabeth Borne schon im Vorfeld scharfe Kritik. Das rund 400 Milliarden Dollar schwere US-Vorhaben führe zu "Wettbewerbsverzerrungen". Thierry Breton, EU-Kommissar für den europäischen Binnenmarkt, sprach gar von einer "Spaltung des Westens."

Hohe Subventionen

Der Grund für die Kritik Europas: Nur ein kleiner Teil des IRA-Volumens wird zur Reduktion der Inflation eingesetzt. Der Großteil entfällt auf Subventionen an Privatleute und Unternehmen in Form von Zuschüssen und Steuervorteilen.