Zufallsbegegnung in Washington: Alexander Schallenberg (li.) auf dem Weg zu Antony Blinken, der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck unterwegs zu Gesprächen mit US-Regierungsvertretern. Foto: BMEIA/ Michael Gruber

Washington, D.C. ist manchmal ein Dorf. Diesen Eindruck musste man bekommen, als Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und der deutsche Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck sich auf der Pennsylvania Avenue über den Weg liefen. So zufällig die flüchtige Begegnung an den Hoteldrehtüren war, so wenig hatte natürlich der Aufenthalt der beiden in der US-Hauptstadt mit Zufall zu tun.

Habecks Mission war, gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire die Auswirkungen des US-Subventionsprogramms für grüne Technologien ("Inflation Reduction Act") auf Europa zu entschärfen.

Der Terminkalender von Außenminister Schallenberg hielt hingegen als Highlight ein bilaterales Treffen mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken bereit. Wenige Stunden vor der abendlichen "State of the Union"-Rede von US-Präsident Joe Biden tauschten sich die beiden über die aktuellen weltpolitischen Turbulenzen, derer es derzeit zahlreiche gibt, aus. Vorrangiges Thema war aber der wirtschaftliche Austausch: Die USA gehören schließlich nach Deutschland und Italien zu Österreichs wichtigsten Geschäftspartnern.

Europäische Verwurzelung

Im rein außenpolitischen Fokus stand freilich einmal mehr der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dabei konnte sich Schallenberg eines Gesprächspartners gewiss sein, den mit Europa auch privat viel verbindet. Blinken, Sohn amerikanisch-jüdischer Eltern, verbrachte einen Teil seiner Kindheit und Jugend in Paris; sein Großvater stammte ursprünglich aus Kiew; Vater und Onkel waren Botschafter in Budapest und Brüssel.

Österreich und die USA verbindet ein neutrales Verhältnis. Er arbeite daran, dass es künftig auf verschiedenen Ebenen vermehrt zu "Head-to-Head-Meetings" komme, so Schallenberg vor dem Treffen mit Blinken, das Dienstagnachmittag (nach Redaktionsschluss, Anm.) stattfinden sollte. Das transatlantische Bündnis sei ein "Eckpfeiler der österreichischen Außenpolitik".

Dabei stand Wien nie im Fokus der transatlantischen "Irritationen" der letzten Jahre, bei denen ein Kernpunkt die chronisch niedrigen Militärausgaben von Nato-Ländern wie Deutschland waren. Dass die USA in Europa auch militärisch und nachrichtendienstlich den Weg weisen, gilt vor allem im Lichte des Ukraine-Krieges wieder als selbstverständlich: Erst als Biden Panzerlieferungen zusagte, zogen die Europäer nach.

Auch am Westbalkan haben die USA – mit Blick auf die russischen wie chinesischen Vereinnahmungsversuche – im letzten Jahr ihren Einfluss wieder verstärkt. Österreich hat dabei laut Schallenberg ein durchaus gutes Standing, was die traditionelle Expertise am Westbalkan betrifft – auch Blinken schätze das. Zeichen dafür sei auch, dass beim Termin mit Blinken auch der US-Sondergesandte für den Balkan, Gabriel Escobar, mit am Tisch sitzen sollte. Es werde jedenfalls eine gemeinsame geostrategische Herausforderung der Zukunft sein, "unsere Nachbarschaft an uns zu binden". Unter dem gemeinsamen Druck der USA und der EU zeigten Serbien und Kosovo zumindest Anzeichen von Kompromissbereitschaft, was die Normalisierung ihrer Beziehungen betrifft. Westliche Diplomaten befürchten, dass die bisherige Eskalationspolitik des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić im Nordkosovo mit dem Kreml akkordiert sein könnte.

Für die Zukunft der europäischen und internationalen Sicherheitsarchitektur würden die aktuellen Weichenstellungen jedenfalls von großer Wichtigkeit sein, so Schallenberg. Es gehe nun auch um den Kampf der Narrative. Der Westen zeige angesichts der Ereignisse in der Ukraine nach wie vor eine "beeindruckende Geschlossenheit". (Manuela Honsig-Erlenburg aus Washington, 7.2.2023)