Blick auf die Agramsgasse in Hall in Tirol. Foto: imago images/Michael Kristen

Hall in Tirol – Der Erdbebendienst hat am Dienstag um 18.43 Uhr ein leichtes Erdbeben bei Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) registriert. Es wies eine Magnitude von 1,6 auf und wurde deutlich im Raum Rum und Thaur wahrgenommen, hieß es. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Der Österreichische Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um die Meldung von Wahrnehmungen. (APA, 7.2.2023)