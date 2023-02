Die Bullen verwandeln bei den Young Boys Bern einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Erfolg. Zeteny Jano schießt in der 93. Minute das Siegtor

Das Objekt der Begierde. Foto: IMAGO/Sportimage/Jonathan Moscrop

Bern – Die U19-Auswahl von Red Bull Salzburg steht nach einem geglückten Comeback im Achtelfinale der UEFA Youth League. Die "Jungbullen" lagen am Dienstag auswärts bei den Young Boys Bern nach einer Stunde mit 0:2 zurück, gewannen dank eines späten Tores von Zeteny Jano in der 93. Minute aber mit 3:2 (0:1). In der siebenten Minute der Nachspielzeit trafen die Schweizer noch die Latte, ehe Salzburgs Aufstieg unter Dach und Fach war.

Aurele Amenda (9.) hatte die Young Boys im Stadion Wankdorf per Foul-Elfmeter früh voran gebracht. Die Salzburger vergaben bis zum Pausenpfiff gute Möglichkeiten auf den Ausgleich, so traf Marcel Moswitzer per Kopf die Außenstange. Die Berner schienen auf Aufstiegskurs, nachdem Janis Lüthi (56.) einen Patzer in der Salzburger Hintermannschaft zum 2:0 umgemünzt hatte. Doch die Elf von Trainer Fabio Ingolitsch gab nicht auf und schaffte auch verdientermaßen die Wende.

Raphael Hofer (62.) traf zunächst aus gut 25 Meter, ehe Moussa Yeo (84.) per Freistoß das 2:2 schaffte. Der eingewechselte Jano krönte dann Salzburgs Schlussoffensive, nachdem die Hausherren den Ball nicht klären konnten. Die Auslosung für das Achtelfinale findet am 13. Februar in Nyon statt, der Aufsteiger wird in einer Partie am 28. Februar oder 1. März ermittelt. (APA, 7.2.2023)

Aufstellung Salzburg: Krumrey – Gevorgyan (90.+6 Sadeqi), Baidoo, Moswitzer (90.+6 Gertig), Pejazic – Sahin, Yeo, Hofer, Reischl (74. Lechner) – Crescenti (61. Jano), Havel (74. Berki)