Am Dienstagabend hielt der US-Präsident seine Rede zur Lage der Nation, in der er auch Unterstützung für die Ukraine zusicherte und eine Warnung an China aussprach

US-Präsident Biden hielt am Dienstagabend (Ortszeit) seine Rede zur Lage der Nation. Foto: via REUTERS / POOL

Washington/Kiew/Moskau – Am Dienstagabend (Ortszeit) hielt US-Präsident Joe Biden seine Rede zur Lage der Nation vor beiden Kongresskammern. Der Präsident hat den Republikanern im Kongress in der Rede vor dem Parlament die Hand ausgestreckt. "An meine republikanischen Freunde: Wir konnten im letzten Kongress zusammenarbeiten, es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch in diesem Kongress zusammenarbeiten und einen Konsens über wichtige Dinge finden können", sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit). Konflikte würden das Land nicht weiterbringen.

Biden sah sich bei seiner Ansprache mit neuen Mehrheitsverhältnissen im Kongress konfrontiert. Seit Jänner sind seine Demokraten im Repräsentantenhaus in der Minderheit, was es für die Regierung noch schwieriger macht, Gesetzesvorhaben umzusetzen. Die Republikaner haben bei den Zwischenwahlen im November eine knappe Mehrheit in der Parlamentskammer errungen.

"Man sagt uns oft, dass Demokraten und Republikaner nicht zusammenarbeiten können", sagte Biden weiter. "Aber in den vergangenen zwei Jahren haben wir den Zynikern und Pessimisten das Gegenteil bewiesen." US-Präsident hat die Republikaner im Kongress auch dazu aufgerufen, einer Erhöhung der Schuldenobergrenze zuzustimmen.

Biden für Verbot von Sturmgewehren

Im Kampf gegen die grassierende Waffengewalt in den USA hat Präsident Joe Biden zum Verbot von Sturmgewehren aufgerufen. Wie vor knapp 30 Jahren müsse es ein Gesetz zur Abschaffung der automatischen Waffen geben, sagte Biden bei seiner Rede in Washington.

Damals sei die Regelung schließlich ausgelaufen, daraufhin habe sich die Zahl der Toten durch Massaker verdreifacht. "Lassen Sie uns die Arbeit beenden, verbieten Sie diese Sturmgewehre!", rief Biden. Der Präsident warnte nach dem tätlichen Angriff auf den Ehemann der Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi auch vor politisch motivierter Gewalt.

Forderung nach Zusammenarbeit für Polizeireform

Außerdem forderte der US-Präsident parteiübergreifende Unterstützung für Reformen bei der Polizei in den USA. "Wenn Polizeibeamte oder Polizeidienststellen das Vertrauen der Öffentlichkeit verletzen, müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Biden.

Bei der Ansprache anwesend waren auch die Mutter und der Stiefvater von Tyre Nichols. Der Afroamerikaner war am 7. Jänner bei einer Verkehrskontrolle in Memphis im Bundesstaat Tennessee von fünf schwarzen Polizisten brutal zusammengeschlagen worden und infolge seiner Verletzungen gestorben.

"Was Tyre in Memphis widerfahren ist, passiert zu oft. Wir müssen besser werden: Die Strafverfolgungsbehörden besser ausbilden, sie an höhere Standards binden", forderte Biden. "Lasst uns zusammenkommen und die Polizeireform zu Ende bringen."

Bereits zu Beginn seiner Amtszeit hatte Biden parteiübergreifende Anstrengungen für die Überwindung von strukturellem Rassismus angemahnt. Schon damals warb er vergeblich für Zustimmung zu einem Gesetzentwurf im US-Kongress, der eine umfassende Polizeireform vorsah.

Anhaltende Unterstützung für Ukraine

Der Ukraine sicherte Biden die anhaltende Unterstützung der USA im Krieg gegen Russland zu. Er wandte sich an die eingeladene ukrainische Botschafterin in den USA, Oksana Markarova, und betonte, die USA seien "vereint" in der Unterstützung für deren Land.

"Wir werden an Ihrer Seite stehen, so lange es dauert", versprach der Präsident. Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland und liefern im großen Umfang Waffen und andere Rüstungsgüter an Kiew. Bei den oppositionellen Republikanern gibt es allerdings Politiker, die den umfassenden US-Hilfen für die Ukraine kritisch gegenüberstehen.

Warnung an China

Der US-Präsident hat zudem die Führung in Peking nach dem Abschuss eines mutmaßlich zu Spionagezwecken genutzten chinesischen Überwachungsballons über US-Territorium mit deutlichen Worten gewarnt. "Wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen, und das haben wir getan", so Biden. Das Auftauchen des chinesischen Ballons hat die ohnehin frostigen Beziehungen beider Länder noch weiter abgekühlt.

Er sei aber entschlossen, mit China dort zusammenzuarbeiten, wo amerikanische Interessen zum Wohle der Welt gefördert werden könnten. Er habe dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass die USA den Wettbewerb suchten, nicht den Konflikt. (APA, 8.2.2023)