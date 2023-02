Reuters streicht Stellen. Foto: Reuters / Dado Ruvic

Der Onlinehändler Ebay will weltweit 500 Stellen streichen. Der Abbau entspreche vier Prozent der gesamten Belegschaft, teilte das US-Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mit. In jüngster Zeit haben mehrere Technologie-Konzerne wegen einer sinkenden Nachfrage und hohen Inflation ihr Personal reduziert. (Reuters, 8.2.2023)