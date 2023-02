Die Aktivisten fordern ein Umdenken in der Klimapolitik. Foto: IMAGO/Martin Juen

Erstmals starteten die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten auch in Kärnten eine Protestaktion, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Sie haben am Mittwoch im Frühverkehr den Villacher Ring in der Klagenfurter Innenstadt blockiert. Die Protestierenden setzten sich dabei auf die Straße, sollen sich ersten Meldungen zufolge aber nicht festgeklebt haben.

Bereits seit acht Uhr Früh kreise der Hubschrauber des Innenministeriums über der Stadt, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Auch mehrere Fahrzeuge der Exekutive seien unterwegs. Die Aktion sei nicht als Demonstration angemeldet worden.

Bisher fanden Protest- und Klebeaktionen der Klimaaktivisten der Letzten Generation nur in anderen Bundesländern statt. (red, 8.2.2023)