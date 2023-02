In dieser Woche geht es um ein Kleidungsstück, das für viele unabdingbar ist – und trotzdem ein Schattendasein fristet. Die lange Unterhose wird von ihren Trägern nicht nur gern versteckt und verleugnet, ihr eilt auch nicht der allerbeste Ruf voraus.

Das muss nicht weiter erläutert werden: Die lange Unterhose für Männer gilt als das verschnarchte Gegenstück zu den Boxershorts, die die Generation Z jetzt wieder begeistert unter dem Hosenbund hervorzieht. Selbst Wikipedia heftet das knöchellange Textil aus Feinripp mit dem Eingriff als klassischen "Liebestöter" ab. Kein Wunder, dass kaum wer dazu stehen will, in der hintersten Ecke des Kastens ein ausgewaschenes Modell in Bundesheerler-Grün liegen zu haben.

Die lange Untergatti: zu Unrecht verschmäht. Foto: Getty Images/iStockphoto

Damit wird ein Kleidungsstück in eine Ecke gestellt, die seinen Qualitäten und seiner Geschichte (es gibt sie immerhin seit 150 Jahren) nicht gerecht wird. Dabei liegen diese doch wirklich auf der Hand. Die lange Unterhose hält die untere Körperhälfte warm, egal ob auf dem Fußballplatz, der Skipiste oder im herabgekühlten Büro. Sie lässt sich nicht nur unter einem Ski-Overall verstecken, sondern findet erstaunlicherweise sogar unter einer Röhrlhose Platz.

In den westlichen Bundesländern Österreichs muss das natürlich niemandem erklärt werden. Dort gehört die Unterflak zur selbstverständlichen Ausrüstung auf der Gondel.

Bei Dior blitzt eine Radlerhose in Wäscheoptik unter der kurzen Hose hervor. Foto: AP Photo/Michel Euler

Im Grunde hat die lange Unterhose aber ein ähnliches Problem wie die Männerstrumpfhose. Kaum ein Mann und kaum eine Marke bekennen sich offensiv zu ihr. Oder kann sich wer an eine Calvin-Klein-Werbung mit Mark Wahlberg in "Long Johns" erinnern? Wahrscheinlich nicht. An der Strategie des Unternehmens hat sich übrigens seither wenig geändert. Tennisspieler Carlos Alcaraz, das neue "Gesicht" der Marke, zeigt lieber mehr Haut als Hose.

Calvin Klein

Selbst als die Luxusmarke Prada vor zwei Jahren die Männermodels auf dem Laufsteg in gemusterte, wollige "Long Johns" packte, half das wenig. Die lange Unterhose, sie scheint ein unausgesprochenes Tabu zu sein.

Doch es ist Besserung in Sicht. Denn das Angebot ist größer, als man glaubt. Noch dazu haben die Modelle von heute wenig mit den ausgeleierten Baumwollteilen von früher gemein. Es gibt die lange Unterhose nicht nur in Feinripp, sondern längst auch aus Funktionsmaterial. So manches Exemplar könnte als Lauflegging durchgehen. Und mit denen haben Männer doch auch immer weniger ein Problem – oder etwa nicht? (feld, 8.2.2023)