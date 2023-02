Die Führungsdebatte um Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil bricht nicht ab. Foto: APA / MICHAEL GRUBER

Laut Medienberichten spricht sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) für eine Doppelspitze in der SPÖ aus. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil soll demnach neben Parteichefin Pamela Rendi-Wagner an die Spitze der Bundespartei aufrücken. Laut einer Vorabmeldung wird Kaiser am Abend auf Puls 4 und ATV konkret auf die Frage nach einer Doppelspitze sagen: "Ich fände das gut. Und nicht nur die beiden, sondern ich glaube, wir haben einen sehr breiten Bereich guter Leute."

Kaiser führt laut der Meldung in "Aktuell – im Fokus exklusiv" weiter aus: "Ich träume von einem Team, wo die besten Köpfe männlich, weiblich aus allen Regionen und Bundesländern nach fachlichen Kriterien in die nächste Nationalratswahl gehen, (…) und dass wir mit diesem besten Team, das bereits früher als Schattenregierung der jetzigen Regierung fungieren kann, auch personelle Alternativen haben." Ob das auch gelingen könne? "Um es mit Ernst Bloch zu beantworten: Die Hoffnung ist in das Gelingen verliebt und nicht in das Scheitern." (red, 8.2.2023)