Auch die PCR-Testpflicht für Besuche in Pflegeheimen wird entfallen. Das regelmäßige PCR-Screening für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich hört ebenfalls auf

Foto: APA/Manhart

Wien hebt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Apotheken mit Ende Februar auf. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch nach Beratungen mit Expertinnen und Experten bekanntgegeben. Die Prognosen über die Entwicklung der Infektionslage lasse diese Lockerung zu, argumentierte Ludwig, der zugleich den bisher vergleichsweise strengen Weg Wiens in der Pandemie lobte.

Lockerungen auch in Spitälern

Auch die Pflicht zum Vorweis eines negativen PCR-Tests bei Besuchen von Pflegeheimen und Spitälern entfällt ab März. Die bisher geltende Besuchergrenze, wonach Patientinnen und Patienten wöchentlich von jeweils maximal drei verschiedenen Personen besucht werden dürfen, wird dann aufgehoben. Es dürfen also wieder beliebig viele Personen in Spitälern und Pflegeheimen auf Besuch kommen.

Ludwig kündigte auch an, dass das PCR-Screening für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen mit Ende Februar aufhört. (ta, 8.2.2022)