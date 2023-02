Am 14. Februar ist bekanntlich Valentinstag. Inwiefern dieser überhaupt gefeiert wird, ist von Paar zu Paar höchst unterschiedlich. Vielleicht zelebriert man diesen Anlass nicht unbedingt mit großen Gesten und Geschenken, sondern macht es sich lieber den ganzen Abend gemeinsam auf der Couch oder im Bett gemütlich und frönt dem Bingewatching einer Serie, die beiden gefällt.

Genuss in Serie

Viele Paare lieben es, mehrere Folgen oder gar Staffeln lang gemeinsam mitzufiebern, wann immer es die Zeit erlaubt – wobei die Herausforderung zunächst darin besteht, sich auf etwas zu einigen, das beide anspricht. Geschmäcker sind verschieden, und zwischen alten Klassikern, die man noch nicht kennt, und den neuesten Releases auf dem Streaming-Portal seiner Wahl ist die Auswahl riesengroß. Womöglich hat man ja auch noch die eine oder andere Serie auf DVD zu Hause, die man am Valentinstag endlich gemeinsam beginnen möchte. Liebt man ähnliche Genres oder auch dieselben Schauspielerinnen und Schauspieler, findet man für gewöhnlich rasch etwas, womit beide einverstanden sind. In anderen Fällen ist es vielleicht eher so, dass man dieselbe Serie aus unterschiedlichen Gründen interessant findet – was dem gemeinsamen Serienschauen ja auch keinen Abbruch tut.

Serien zu zweit schauen: Ihr Tipp, bitte!

Welche Serie hat sowohl Ihnen als auch Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner zuletzt gut gefallen? Welche sehr gehypte, kultige oder auch weniger bekannte Serie können Sie empfehlen? Und welche haben Sie vielleicht zusammen begonnen, aber nicht gemeinsam oder gar nicht weiter angeschaut? Posten Sie Ihre Tipps im Forum! (Daniela Herger, 13.2.2023)