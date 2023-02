Was erwarten Sie von der Jobwelt, und streben Sie eine Karriere in Ihrer Branche an? Was beinhaltet der Begriff für Sie überhaupt?

Der Arbeitsmarkt ist im Umbruch. Viele Menschen – vor allem junge – wollen nicht mehr Vollzeit arbeiten, wünschen sich flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Und vielfach haben sie auch keine Lust mehr, in Führungspositionen zu arbeiten. In einem Unternehmen die Karriereleiter zu erklimmen scheint nicht mehr unbedingt das Ziel zu sein. "Bacchira" berichtet aus eigener Erfahrung, warum eine Führungsposition nicht erstrebenswert ist:

Von machthungrigen Ja-Sagern in der Führungsebene berichtet "Neun12381", obwohl der gestalterische Teil der Führungsarbeit schön empfunden wurde:

Gerade der gestalterische Spielraum ist für "So Ren" zu klein:

Was bedeutet Karriere überhaupt?

Vielfach wird einem in der Berufswelt eingeredet, dass man doch das Ziel haben müsse, Karriere zu machen. Dabei stellt sich allerdings auch die Frage, was damit eigentlich gemeint ist. Ist es zwangsläufig eine Führungsposition, die man erreichen soll, oder bedeutet Karriere doch auch, seinen Job so auszuführen, dass man gute Arbeit leistet und damit glücklich wird? "Ich möchte mich lieber meinen Projekten widmen, als irgendwelche Managementaufgaben zu erledigen", berichtet etwa eine 26-Jährige dem STANDARD. Ähnlich sieht das auch "Retusche":

Karriere machen: Ein Ziel von Ihnen?

Was bedeutet Karriere für Sie? Welche Erfahrungen haben Sie auf der Karriereleiter gemacht? Hat Führungsverantwortung für Sie automatisch etwas mit Karriere zu tun, und streben Sie diese an? Berichten Sie, was Ihnen im Job wichtig ist und ob Karriere für Sie ein erstrebenswertes Ziel ist! (wohl, 8.2.2023)