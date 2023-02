"All unser Übel kommt daher, dass wir nicht allein sein können", wusste schon der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer. Am Umgang mit der Zeit, die man alleine verbringt, scheiden sich bekanntlich die Geister. Genießt und braucht die eine viele Stunden für sich, um die eigenen Batterien wieder aufzuladen, fühlt sich der andere ohne Gesellschaft und Ansprache rasch einsam und hat das Gefühl, von anderen kritisch beäugt oder bemitleidet zu werden, weil er allein unterwegs ist.

Unternehmungen allein: Eine Frage des Was

Natürlich kommt es auch sehr darauf an, was man alleine unternimmt – und wo man die Grenze der Dinge zieht, bei denen man sich noch wohlfühlt. Für viele Menschen macht es einen großen Unterschied, ob man allein oder in Gesellschaft ein Museum besucht, ins Kino oder auf ein Konzert geht, ob man ohne Begleitung essen oder einen Cocktail trinken geht oder gar alleine auf Urlaub fährt. Was davon man als unproblematisch empfindet oder als vollkommen normal und angenehm erlebt, ist individuell verschieden.



Fest steht: Allein unterwegs zu sein, hat fraglos Vor- und Nachteile. Geht man etwa ins Museum, kann man sich zwar über die Qualität des Kulturgenusses mit niemandem austauschen – andererseits ermöglicht es einem, eine interessante Ausstellung ganz im eigenen Tempo anzusehen und genau so lange an der Kulturstätte zu verweilen, wie man Lust hat. Geht man ohne Begleitung essen, vermisst man vielleicht ein gutes Gespräch, doch man kann nebenbei am Handy spielen, ohne auf jemanden unhöflich zu wirken. Und alleine auf Urlaub zu sein fühlt sich eventuell in manchen Momenten einsam an, gibt einem aber auch einiges an Gestaltungsspielraum, den man nicht hat, wenn man sich ständig mit den Mitreisenden abstimmen und auf verschiedenste Bedürfnisse Rücksicht nehmen muss.

Wie ist das bei Ihnen?

Genießen Sie das Alleinsein, sind Sie eher gesellig, oder können Sie beiden Positionen etwas abgewinnen? Fühlen Sie sich bei bestimmten Unternehmungen merkwürdig, wenn Sie ohne Gesellschaft sind, und machen sich Gedanken, was andere über Sie denken könnten? Oder fühlen Sie sich uneingeschränkt wohl, wenn Sie – wobei auch immer – ganz für sich sind? Diskutieren Sie im Forum! (Daniela Herger, 13.2.2023)