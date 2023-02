"Dexter: Origins" bringt den jungen Dexter Morgan, "Dexter: New Blood" erzählt vom Sohn des Serienkillers. Neben "Billions" kommt "Millions" und "Trillions"

Showtime plant Ableger der Serie "Dexter". Michael C. Hall verkörperte von 2006 bis 2013 den charismatischen Serienkiller. Foto: Showtime

Showtime hat Pläne bekannt gegeben, die Serien "Dexter" und "Billions" um jeweils mehrere neuen Serie zu erweitern.

Bestellt hat der US-Sender Folgen von "Dexter: Origins", das den jungen Dexter Morgan am Anfang seiner Entwicklung zum Serienmörder zeigt. Showtime entwickelt weiters "Dexter: New Blood" über Dexters Sohn Harrison. Weitere Projekte aus dem Dexter-Universum werden geprüft, berichtet worldscreen.com, darunter etwa eine Geschichte über den Trinity-Killer.

Showtime hat ebenfalls Pläne zur Serie "Billions" bekannt gegeben, in der der Oscar-Nominierte und Emmy-Gewinner Paul Giamatti, Corey Still und Maggie Siff mitspielen. Alle Projekte werden von den Showrunnern von "Billions", Brian Koppelman und David Levien produziert.

Möchtegern-Mogule

Demnach sind derzeit in Entwicklung: "Billions: Miami" über die Welt der privaten Luftfahrt und "Billions: London", das in der Finanzwelt Großbritanniens spielt.

Darüber hinaus entwickelt Showtime die Serien "Millions", in der diverse Möchtegern-Mogule in den Dreißigern alles tun, um es in Manhattan nach ganz oben zu schaffen, und "Trillions" mit fiktiven Geschichten über die reichsten Menschen der Welt.

Die siebente Staffel von "Billions" befindet sich derzeit in Produktion und soll noch in diesem Jahr zu Showtime zurückkehren. Im deutschsprachigen Raum ist die Serie auf Sky abrufbar. (red, 8.2.2023)