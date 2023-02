Zwei Mädchen wurden in einer Wohnung in Heidenreichstein tot aufgefunden, Ermittlungen laufen

Die Polizei hält sich mit weiteren Angaben vorerst bedeckt. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Heidenreichstein – In Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) sind am Mittwoch zwei tote Mädchen aufgefunden worden. Es habe sich um Jugendliche gehandelt, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Eine weitere Person in der Wohnung sei am Leben gewesen und sollte in der Folge befragt werden.

Zur Klärung des Sachverhalts hat die Kriminalabteilung Niederösterreich die Ermittlungen aufgenommen. Mit weiteren Angaben hielt sich die Polizei vorerst bedeckt. (APA, 8.2.2023)