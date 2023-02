Hat sich in die Diskussion zum "ORF-Rabatt" eingeschaltet: Armin Wolf. Foto: APA/Georg Hochmuth

Wien – Einen "ORF-Rabatt für die Österreicherinnen und Österreicher" hat Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) im Vorfeld eines Gesprächs mit ORF-General Roland Weißmann eingefordert – und sich einiges an Kritik eingehandelt. Nun hat sich ORF-Anchorman Armin Wolf auf Twitter in die Diskussion eingeschaltet: "Würden Bund und Länder auf die Gebühren und Abgaben verzichten, um die sie das Programmentgelt erhöhen, wäre die Rundfunkgebühr sofort dramatisch billiger", schreibt Wolf.

Wie der von ihm geposteten Tabelle zu entnehmen ist, bekommt der ORF von der gesamten Gebühr nur 18,59 Euro im Monat an Programmentgelten. Tatsächlich muss für Fernsehen und Radio aber deutlich mehr bezahlt werden: am meisten in der Steiermark (28,65 Euro), im Burgenland (28,45 Euro) sowie Wien und Niederösterreich (je 28,25 Euro). Der Grund für die Differenz sind ein Kunstförderungsbeitrag und eine Landesabgabe, die eben nicht an den ORF gehen. (red, 8.2.2023)