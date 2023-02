So mancher Auftakt zu einem literarischen Werk ist absolut legendär. Kennen Sie einige der berühmtesten Beispiele? Stellen Sie es im Quiz unter Beweis!

Die ersten Worte, die ein Roman enthält, sind nicht ganz unwichtig. Nicht selten sind sie entscheidend darüber, ob man weiterliest oder ein Buch gleich wieder desinteressiert zur Seite legt. Im Laufe der Jahrhunderte gab es in diesem Zusammenhang etliche Anfänge, die in die Annalen der Weltliteratur eingegangen sind – quer durch die Epochen und Nationen, denen sie entstammen. Wie gut kennen Sie sich dabei aus? Testen Sie Ihr literarisches Wissen in zehn Fragen!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Haben Sie einen liebsten Romanbeginn? Und wie wichtig sind Ihnen gute Anfänge in Bezug auf Ihre eigenen Buch-Kaufentscheidungen? Posten Sie es im Forum! (Daniela Herger, 14.2.2023)