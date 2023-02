Nach dem Erdbeben

Kaum Hilfe für syrische Bevölkerung in Rebellengebieten

Das Regime in Damaskus zeigt Präsenz in den Erdbebengebieten, die es kontrolliert, etwa Aleppo oder Latakiya. In der Provinz Idlib verloren viele Binnenvertriebene noch einmal alles, was sie hatten