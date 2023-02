In Wien endet mit Februar die Maskenpflicht in Öffis und Apotheken. Werden Sie dennoch mit Maske unterwegs sein?

Kommt die Maske bei Ihnen in den Mistkübel oder werden Sie diese weiter tragen? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Nun ist die Maskenpflicht in den Öffis und Apotheken auch in Wien bald Geschichte. Während in den anderen Bundesländern schon seit langem keine Maske mehr verpflichtend getragen werden muss, fällt diese Vorschrift mit Ende Februar auch in der Hauptstadt, die in der Pandemie einen vergleichsweise strengen Weg gegangen ist. "Kumquat92" wird das Tragen der Maske dennoch beibehalten:

Und Sie?

Wie werden Sie die Maskenfrage in Zukunft handhaben?

Sind Sie froh, dass die Maskenpflicht fällt? Haben Sie bis jetzt in den Öffis immer die Maske getragen, oder haben Sie die Verordnung immer mehr ignoriert? Berichten Sie im Forum! (wohl, 8.2.2023)