In den vergangenen Tagen ging das Tiktok-Video einer Kanadierin viral. Der Anleitung für einen typischen Look dänischer Mode-Influencerinnen folgten viele Userinnen

Besucherinnen der Kopenhagen Fashion Week, die Anfang Februar zu Ende ging. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Das Video ist kurz und knackig. 37 Sekunden braucht die Tiktokerin Kate alias "readwritethrift", um einen typischen Look auf der Kopenhagener Fashion Week im Februar 2023 nachzustellen. Wie der aussieht? Wenn es nach der Doktorandin und nachhaltigen Influencerin geht, braucht es dafür nicht allzu viel: ein Maxikleid – "je mehr Rüschen, Muster und Volumen, desto besser". Dazu farbige Socken oder Strumpfhosen, das hässlichste Paar Laufschuhe aus dem Kleiderkasten, eine Strickweste oder einen Cardigan, eine Balaklava, eine möglichst schräge Brille, einen Oversize-Mantel und nicht zuletzt einen großen Stoffbeutel.

Mit dem Video "How to dress like a Danish Fashion Influencer", das auf der Plattform mittlerweile über zwei Millionen Mal aufgerufen wurde und auch auf Instagram Kreise zog, hat die Tiktokerin einen Nerv getroffen. Das bunte, schräge Outfit dürfte den Stil "dänischer Influencerinnen" charakterisieren: Der Anleitung folgten etliche Userinnen und interpretierten den Look auf eigene Art neu.



Die 2006 gegründete, vergleichsweise kleine dänische Modewoche findet im Jänner und Februar bzw. im August statt und setzt seit einigen Jahren neben den Fashion Weeks in New York, London, Mailand und Paris einen Schwerpunkt der nachhaltigeren Mode. Skandinavische Modelabels wie Ganni, Stine Goya, Gestuz, Filippa K, Baum & Pferdgarten oder Saks Potts haben den Stil auf den Laufstegen geprägt. Die Outfits der Besucherinnen und Besucher bewegen sich zwischen Experimentierfreudigkeit und Tragbarkeit.

(red, 9.2.2023)