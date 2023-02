Stürmer erzielte alle Tore der weiter ungeschlagenen Österreicher. Frauen bezogen in Pretoria gegen Oranje die erste Niederlage

Österreich trumpft auf. Foto: ÖHV | reach Guys

Pretoria – Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Pretoria auch das Spitzenspiel gegen die Niederlande gewonnen. Beim 4:1-(1:0)-Sieg des Titelverteidigers erzielte Michael Körper alle Tore seines Teams (10., 23., 30., 33.) und wurde danach auch folgerichtig als bester Spieler der Begegnung gekürt. Das davor ebenfalls noch unbesiegt gewesene rot-weiß-rote Frauen-Team unterlag im Anschluss den Niederlanden 1:5, steht aber fix im Viertelfinale.

Deutschland-Legionär Körper war wegen seines Bundesliga-Engagement erst verspätet zu den Titelkämpfen angereist. Er trifft mit seinen Teamkollegenreffen als Tabellenführer in der Gruppe am Donnerstag noch auf Kasachstan, ehe es in die K.o.-Phase geht.

Für die Österreicherinnen traf Johanna Czech in der 26. Minute zum Anschlusstreffer. "Oranje" führte die Entscheidung mit einem Dreierpack von der 34. bis zur 36. Minute her. Am Donnerstag geht es noch gegen Australien bzw. um den zweiten Gruppenplatz. (APA; 8.2.2023)