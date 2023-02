Das Bild stammt vom ganztägigen Warnstreik am Flughafen Berlin Brandenburg am 25.Jänner 2023. Foto: IMAGO/Bernd Friedel

Berlin – Nach dem massiven Streik am Berliner Hauptstadtflughafen haben Arbeitgeber und Gewerkschaft nun auch rasch eine Tarifeinigung für die Betreiberfirma am BER erzielt. Wie Verdi am Mittwoch mitteilte, steigen die Einkommen für die 2.000 Beschäftigten der Flughafengesellschaft (FBB) je um 360 Euro monatlich. Zusätzlich bekommen alle aus der Belegschaft – in zwei Schritten – jeweils eine Inflationsausgleichsprämie von 2.500 Euro.

Der Tarifvertrag läuft demnach bis zum 31. August 2024. "Mit diesem Ergebnis ist es uns gelungen, eine sozial ausgewogene und nachhaltige Erhöhung der Vergütungstabellen zu erzielen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler.

Am Dienstag hatte Verdi mitgeteilt, dass man einen Tarifabschluss für das Bodenpersonal am BER erzielt habe. Ende Jänner hatte ein ganztägiger Warnstreik des Bodenpersonals zusammen mit der Luftsicherheit und den FBB-Beschäftigten den Berliner Airport komplett lahmgelegt. Alle rund 300 geplanten Starts und Landungen fielen aus, rund 35.000 Passagiere waren betroffen. (APA, Reuters, 8.2.2023)