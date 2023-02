Überlebende wärmen sich im türkischen Kahramanmaras am Feuer. Foto: Reuters / Suhaib Salem

Gaziantep/Idlib – Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Gesamtzahl der Todesopfer in beiden Ländern auf über 16.000 gestiegen. In der Türkei starben laut einer in der Nacht auf Donnerstag veröffentlichten neuen Bilanz von Behörden und Rettungskräften 12.391 Menschen. In Syrien stieg die Zahl der Todesopfer auf 2.992.

Eingestürzte Gebäude nach dem tödlichen Erdbeben in Kahramanmaraş. Foto: REUTERS/Stoyan Nenov

Das Erdbeben der Stärke 7,8 hatte das türkisch-syrische Grenzgebiet Montagfrüh erschüttert. Rettungskräfte in beiden Ländern versuchten in der Nacht auf Donnerstag bei weiter eisigen Temperaturen verzweifelt, noch mögliche Überlebende zu finden. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter steigt.

"Defizite" im Krisenmanagement

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte am Mittwoch "Defizite" im Krisenmanagement nach der Katastrophe eingeräumt. Bei einem Besuch zweier besonders betroffener Regionen sagte er allerdings auch, es sei nicht möglich, "auf ein solches Erdbeben vorbereitet zu sein".

Noch immer werden in beiden Ländern viele vermisste Menschen unter den Trümmern vermutet. Anadolu zufolge sind allein in der Türkei mehr als 6.000 Gebäude eingestürzt. Mehr als 13 Millionen Menschen seien von den massiven Erdstößen betroffen.

Dem Sender TRT World zufolge konnten in der Türkei bisher etwa 8.000 Menschen aus den Trümmern gerettet werden. Eine Reporterin des Fernsehkanals berichtete über den verzweifelten Kampf gegen die Zeit: "Die Retter weigern sich, aufzugeben." Aber die Momente der Freude über eine weitere Rettung würden immer seltener.

Eine Luftaufnahme zeigt das Ausmaß der Zerstörung in Kahramanmaraş. Im Stadion befinden sich nun Feldbetten. Foto: APA / AFP / Maxar Technologies

Überlebensgrenze bei 72 Stunden

Trotzdem gibt es noch immer Erfolgsmeldungen: So wurde in der türkischen Provinz Kahramanmaras ein 24-jähriger Mann rund 64 Stunden nach dem Beben gerettet. In der Provinz Hatay konnte nach Angaben vom Mittwochabend eine 75-Jährige 60 Stunden nach der Naturkatastrophe aus den Trümmern befreit werden. In der Südprovinz Adiyaman wurde ein sieben Monate altes Baby lebend gefunden.

Ozan Ceyhun, Botschafter der Türkei in Österreich, beschreibt im ORF-Interview die Lage nach dem verheerenden Erdbeben in seinem Land. ORF

Die Rettungsteams arbeiten unermüdlich, um noch Überlebende zu finden. Die kritische Überlebensgrenze liegt normalerweise bei etwa 72 Stunden. Bilder aus den Katastrophengebieten zeigten auch in der Nacht auf Donnerstag Bagger, die Schutt abtrugen. Angehörige Verschütteter warteten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf erlösende Nachrichten.

Hilfe in Syrien erschwert

Vor allem im Norden Syriens ist das Ausmaß der Katastrophe nur schwer zu erfassen. Hilfe kommt nur langsam voran – nicht zuletzt wegen der politischen Lage in dem Bürgerkriegsland. Die Nothilfe war UN-Angaben zufolge auch aufgrund einer zerstörten Straße zum Grenzübergang Bab al-Hawa zwischen der Türkei und Syrien erschwert gewesen, die inzwischen laut Weltgesundheitsorganisation repariert werden konnte. Die Vereinten Nationen hoffen, dass am Donnerstag wieder Lastwagen den Grenzübergang passieren können.

DER STANDARD

Auch das UN-Welternährungsprogramm (WFP) hat umgehend Hilfe auf den Weg gebracht. "Eine Region, die seit Jahren von immer neuen Krisen geplagt wird, steht vor einer weiteren Krise mit unvorstellbaren Verlusten und Zerstörungen", sagte Corinne Fleischer, WFP-Regionaldirektorin für den Nahen Osten, Nordafrika und Osteuropa. Die EU will Anfang März eine Geberkonferenz für Syrien und die Türkei abhalten.

Konvoi Richtung Syrien unterwegs

Wie Reuters am Donnerstagvormittag berichtete, sei mittlerweile der erste Konvoi mit humanitärer Hilfe für die vom Erdbeben betroffenen Menschen im Nordwesten Syriens auf dem Weg zur südtürkischen Grenze. Man hoffe, diese im Lauge des heutigen Donnerstag passieren zu können, wie zwei Hilfsorganisationen gegenüber Reuters erklärten. Dieser erste Konvoi umfasse sechs Lastwagen – angesichts des Ausmaßes der Katatsrophe wird da aber zu wenig sein..

Menschen berichten von Bombardierungen in Syrien

Im Gespräch mit dem Ö1-"Morgenjournal" berichtete Markus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen nicht nur von den immensen Problemen, die seine und andere Organisationen bei der Hilfe hätten. Er bestätigte auch, dass zahlreiche Menschen, die das Hilfszentrum erreichen, von fortgesetztem Beschuss und Bombardierungen in ihrer Heimatregion berichten. Demnach dürften entsprechende Medienberichte stichhaltig sein, in denen es hieß, dass die Kämpfe trotz des Bebens und seiner Folgen weitergehen.

Im Nordwesten Syriens in der Region Idlib/Aleppo, wo Ärzte ohne Grenzen schon seit Jahren aufgrund des seit 2011 herrschenden Bürgerkriegs aktiv sind, ist die Infrastruktur, was z. B. Bergegeräte betrifft, sehr schlecht. Noch dazu sind bekanntlich weite Landstriche bereits durch den Krieg und dessen Folgen weithin zerstört und verwüstet. Wie Bachmann auf Ö1 berichtete, gebe es zusätzlich zur ansässigen Bevölkerung noch rund drei Millionen Binnenflüchtlinge – also Syrerinnen und Syrer, die aus anderen Regionen des Landes hier Zuflucht suchen.

Medizinische Versorgung unter prekären Bedingungen

Für die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte und des weiteren medizinischen sowie pflegerischen Personals bedeute die aktuelle Lage nach dem Erdbeben eine massive Verschärfung. Die Priorität müsse jenen Menschen zuteilwerden, die akut Hilfe benötigen. Es gehe um Wiederbelebung, Stabilisierung, Akutversorgung, so Bachmann. Patientinnen und Patienten mit verschiebbaren OPs oder weniger bedrohlichen Verletzungen und Krankheiten – an die tausend Personen – müssten teilweise auf ihre Behandlung warten. "Nach wie vor sind alle Ressourcen gebunden, um lebensgefährlich Verletzte wiederzubeleben bzw. zu stabilisieren."

Immerhin sei man in der Lage gewesen, so Bachmann, "von der Stunde null an" den Menschen zu helfen. Im Gegensatz zu anderen Hilfsorganisationen sei man ja schon vor Ort gewesen – wenngleich ursprünglich mit einer anderen Aufgabe: der Betreuung Geflüchteter. Auch drei Tage nach dem Beben reiße der Zustrom an Menschen nicht ab. Das liege daran, dass die meisten darauf angewiesen seien, das Hilfszentrum zu Fuß bzw. auf Tragen zu erreichen.

Twitter in der Türkei funktioniert wieder

Der Kurznachrichtendienst Twitter ist laut Deutscher Presseagentur nach einer mutmaßlichen Sperre von der Türkei aus wieder erreichbar. Der Dienst war Donnerstagfrüh auch ohne Tunneldienste (VPN) zugänglich. Die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, hatte am Mittwoch über die Beschränkung durch mehrere Internetanbieter in der Türkei berichtet. Nutzer konnten den Dienst nur über VPN erreichen. Von offizieller Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Politiker und Prominente hatten scharf protestiert und der Regierung vorgeworfen, die Kommunikation über Twitter vorsätzlich unterbrochen zu haben. In den vergangenen Tagen hatten verschüttete Menschen immer wieder über soziale Medien Hilferufe abgesetzt. (red, APA, 9.2.2023)