Bei der Amtshandlung wurden unter anderem Faustfeuerwaffen sichergestellt. Foto: imago images/Elmar Gubisch

Pöggstall – Bei einer Hausdurchsuchung in Pöggstall (Bezirk Melk) sind am Mittwoch in den frühen Morgenstunden nach Polizeiangaben zahlreiche Waffen sichergestellt worden. Gegen einen 53-Jährigen würde auch nach dem Verbotsgesetz ermittelt, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Die Ehefrau hatte Anzeige erstattet.

Bei der Amtshandlung unter Beiziehung des EKO Cobra wurden laut Polizei Faustfeuerwaffen, teils mit Schalldämpfer, Langwaffen wie Schrotgewehre, weiters Handgranaten sowie große Mengen an Munition sichergestellt. Beschlagnahmt wurden zudem das Mobiltelefon und der Computer des Mannes. Gegen den 53-Jährigen wurden laut Baumschlager ein Waffen- und ein Betretungs- sowie Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Ehefrau habe sich physisch wie psychisch bedroht gefühlt und deshalb die Polizei aufgesucht. (APA, 9.2.2023)