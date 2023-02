"Gemeinnützigkeit – Quo Vadis?", so lautet der Titel der Veranstaltung. Foto: Putschögl

Um nichts Geringeres als die Zukunft der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft wird es im 75. Wohnsymposium des STANDARD und des Fachmagazins "Wohnen Plus" am 2. März 2023 im Erste Campus in Wien gehen. "Gemeinnützigkeit – Quo Vadis?", so lautet der Titel der Veranstaltung.

"Wohin geht der Weg der Gemeinnützigkeit – in Anbetracht der Energiepreise, der Grundpreisentwicklungen und der laufend steigenden Baupreisentwicklungen?", diesen und anderen Fragen werden sich neben namhaften Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinnützigen, darunter Bundesobmann Klaus Baringer, WBV-GPA-Chef Michael Gehbauer und Alpenland-Vorstandsvorsitzende Isabella Stickler, auch Expertinnen und Experten aus den Bereichen Ökonomie, Finanzwirtschaft und Recht widmen. Angekündigt sind u.a. Michael Klien vom Wifo, Markus Marterbauer von der Arbeiterkammer und Gerda Holzinger-Burgstaller, Vorstandsvorsitzende der Erste Bank der oesterreichischen Sparkasse AG.

Die politische Debatte werden diesmal die Wohnbausprecherin der Grünen, Nina Tomaselli, und ihr Pendant bei den Neos, Johannes Margreiter, bestreiten. Moderiert wird von Eric Frey (DER STANDARD) und Franziska Leeb (Wohnen Plus), die Teilnahme ist kostenpflichtig, Details zur Anmeldung siehe unten. Am Ende der Veranstaltung wird das Jubiläum mit einem Galadinner gefeiert. (red)