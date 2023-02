Das Red Bull Media House gibt Andreas Gabalier ein eigenes Magazin. Foto: Red Bull Media House

Wien – Musiker Andreas Gabalier geht unter die Medienmacher. Er bringt Ende April 2023 sein eigenes Magazin auf den Markt, wo er auch als Chefredakteur fungieren wird. Das Medium erscheint im Red Bull Media House und soll mit einer Auflage von 140.000 Stück auf den Markt kommen, teilte der Verlag am Donnerstag mit. Vertrieben wird das 140-seitige Werk in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie in Südtirol.

Was die Leserinnen und Leser erwarten dürfen, liest sich in der Presseaussendung so: "Doch wer ist der Mensch Andreas Gabalier, den inzwischen so gut wie jeder zu kennen glaubt? In der Rolle des Chefredakteurs erzählt der österreichische Musikstar nun seine Lebensgeschichte und wird dabei sehr privat. Im Magazin spricht er über die Meilensteine seiner Karriere, seine bewegte Kindheit, seine wichtigsten Wegbegleiter und Freunde; und er lässt seine Familie zu Wort kommen. Außerdem nimmt er seine Fans mit in sein Haus in der Ramsau und teilt bislang noch unveröffentlichte Fotos, die er von seiner Mutter Huberta bekommen hat."

Das Magazin wird etwa im Zeitschriftenhandel und an den Merchandise-Ständen der "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!"-Tour, die Gabalier praktischerweise kurz nach dem Erscheinen des Magazins am 28. April 2023 startet, aufliegen. (red, 9.2.2023)