Subtil ist in dieser Sendung gar nichts. Wie auch? Alle Kandidatinnen und Kandidaten in der TV-Show Dating Naked sind splitterfasernackt – abgesehen von Ganzkörpertattoos und Körperschmuckketten, die genau null Problemzonen kaschieren.

Zwei Kandidaten, ein Mann und eine Frau, suchen im Format nackt nach der großen Liebe. Denn nur wenn man alles von sich preisgibt, also auch Vorhaut und Schamhügel, nur dann kann man wirklich den Partner fürs Leben finden. Hat man das simple Konzept, das gerade noch Boomer schockieren könnte, noch nicht verstanden, geht das Voice-over mit der Brechstange heran: "Keine Angst vor einer Erektion beim ersten Date?", fragt man den Kandidaten Fabio.

Der 27-jährige Fitnesstrainer, der sich selbst als "ein bisschen so untreu" beschreibt, hat sein "Fuckboy-Leben" satt. Das weiß man aber eh schon aus anderen Reality-Sendungen, an denen die meisten Kandidaten bereits teilgenommen haben. Nur Lisa, die andere Daterin, ist noch "Reality-Jungfrau", Zitat. Sie ist erst 20 Jahre alt und in jeder Situation heillos überfordert: von der Nacktheit, von der Balz hypersexualisierter Alphamänner und davon, was sie überhaupt will. Hier sollte eine gestandene Frau stehen, kein völlig fehlgecastetes Mädchen, das man den Trash-Wölfen zum Fraß vorwirft.

Trailer zu "Dating Naked". Paramount Plus DE

Dating Naked ist nicht das erste Format seiner Zunft: Penis und Busen in Zeitlupenaufnahme, keine Spur von Schambehaarung und Menschen, die ohne Scham breitbeinig über ihr Leben sprechen, sah man bereits bei Adam sucht Eva und Naked Attraction. Und schon dort war die Intimbeschau nach zehn Minuten uninteressant. (Kevin Recher, 10.2.2023)