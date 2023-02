In ganz Österreich werden jedes Jahr hunderte Schüler suspendiert. Allein in Wien waren es vergangenes Schuljahr fast 500 – Tendenz steigend. Welche Geschichten stecken dahinter, und wie holt man sie zurück?

Insgesamt gab es im letzten Schuljahr 139 Anzeigen in Wiener Schulen, 111 davon wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben (Symbolbild). Foto: imago/Sven Lambert

Stellt man sich einen braven Schüler in der ersten Reihe vor, dann verkörpert der 14-jährige Max (Name v. d. Red. geändert) wohl das genaue Gegenteil: Ladendiebstähle, Rädelsführer der Schulgang und Dauergast bei Direktor und Polizei. "Im letzten Jahr war er dann für ein paar Wochen in einer Kleingruppe bei mir, weil ein Unterricht mit ihm nicht mehr möglich war", erzählt Markus Ratz, Mittelschuldirektor in Wien-Favoriten. Doch selbst das habe nichts geändert: Im Oktober 2022 ging Max auf einen Mitschüler los, rammte sein Knie in dessen Oberschenkel – und flog von der Schule.

Eine Woche nach der Suspendierung kam Max wieder zurück in den Unterricht. Doch als ihn ein Lehrer auf dem Gang aufgefordert habe, in die Klasse zu gehen, platzte es aus ihm heraus. "Was willst du, Hurensohn?" Die zweite Suspendierung.

Max gehört zu den sogenannten Systemsprengern. So zumindest nennt Ratz jene Schulkinder, die aufgrund ihres Verhaltens für ein paar Tage oder maximal vier Wochen von ihren Schulen fliegen. Eine Suspendierung gilt als Ultima Ratio, als letztes Mittel, wenn keine Maßnahmen mehr fruchten und Gefahr im Verzug ist. Erstaunlicherweise erfasst das Bildungsministerium dazu keine Zahlen. Wie viele Schulkinder pro Jahr suspendiert werden, darüber können lediglich die Bildungsdirektionen der Länder Auskunft geben.

494 Schüler in Wien suspendiert



In Wien waren es im vergangenen Schuljahr fast 500 Schulkinder, das Gros davon an Mittelschulen. Sogar an Volksschulen wurden 86 Schulkinder suspendiert. Insgesamt gab es 139 Anzeigen. Während Wien aktuell eine Zunahme "von kritischem Verhalten von Kindern und Jugendlichen" sieht, sind die Zahlen im äußersten Westen in Vorarlberg mit 85 Fällen laut Bildungsdirektion konstant. Anstiege verzeichnet hingegen auch die Steiermark. Was steckt dahinter, und wie geht es mit den Schulkindern weiter?



Jemand, der auf sechs Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken kann, ist eine Schulsozialarbeiterin im Osten Wiens. Generell, sagt sie, sei die Suspendierung als Sicherungsmaßnahme und nicht als Strafmaßnahme gedacht. Das betont sie deshalb, weil das nicht allen Schulen klar zu sein scheint: Im Jänner seien etwa drei Schüler mit einem Vaporizer auf der Schultoilette erwischt worden – und eine Woche von der Schule geflogen. "Es gibt schon partiell Schulen, die übereilig suspendieren", sagt die Sozialarbeiterin. Allerdings würden die Juristinnen in der Bildungsdirektion schon darauf achten, dass der Bildungsweg der Kinder nicht gefährdet werde. Zwei Tage hat die Bildungsdirektion dann Zeit, eine Entscheidung zu fällen.

Schüler mit Problemen im Gepäck

Kommt es zu einer Suspendierung, können "pädagogische Maßnahmen wie die Einbindung der Schulsozialarbeit, regelmäßiger Kontakt zu den Kindern und Gespräche mit Beratungslehrerinnen" von den Direktorinnen angeordnet werden, heißt es auf STANDARD-Nachfrage aus dem Büro der Wiener Bildungsdirektion. Verpflichtende Maßnahmen lesen sich trotz der Schulpflicht und des Rechts auf Bildung aus der Antwort nicht heraus.

Welche Geschichten die Jugendlichen, die selbst gewalttätig werden, laut der Sozialarbeiterin dabei einen: eigene Erfahrungen mit Mobbing, Traumata oder schwierige familiäre Verhältnisse – oft auch in Verbindung mit häuslicher Gewalt. Auf Max habe all das zugetroffen, sagt die Sozialarbeiterin. Sie selbst begleitete ihn mehrere Monate und habe einen Draht zu ihm gehabt. Irgendwann gehe es aber darum, die Situation in der Schule zu entlasten, "daher war die Suspendierung auch gerechtfertigt". Ein weiterer Verbleib an der Schule sei nicht mehr möglich gewesen.

Wenig Ausschlüsse dank Tauschgeschäfts

Dass es in Max' Fall nicht zu einem Ausschluss, sondern zu einem Schulwechsel kam, geht auf die Sozialarbeiterin und Direktor Ratz zurück. Und auf ein ungeschriebenes Gesetz: "Bei schwierigen Schülern haben wir eine Art Tauschgeschäft mit anderen Schulen", sagt Ratz und erklärt: Muss ein neuer Schulplatz her, nehmen wir im Gegenzug einen Schüler aus der Empfängerschule auf. Mit dieser Handhabe ließe sich jedenfalls die niedrige "Ausschluss"-Quote erklären: In Wien hat es heuer noch gar keinen Schulausschluss gegeben, im Schuljahr 2021/2022 lediglich einen.

Oft würden diese Neustarts helfen. Dass sie aber nicht zwangsweise glücken, führt die Sozialarbeiterin auf die strukturellen Bedingungen zurück. "Diese sind derzeit enden wollend gut." Einerseits gebe es zu wenig Personal, das sich dieser Kinder annehmen kann. Auch fehle es nicht nur den Schülern aufgrund der drei Corona-Jahre an Sozialkompetenztraining – sondern auch den Lehrkräften selbst.

Bauernhof zum Grenzenlernen

Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer dürfte das erkannt haben: Am Montag stellte er bei einem runden Tisch neue Projekte wie den Handlungsleitfaden "Gegen Gewalt an Wiener Schulen" vor. Dieser soll Lehrern konkrete Anleitungen geben, wie sie sich in Konfliktsituationen verhalten sollen. Auch weitere Konzepte zur Unterstützung der Schüler seien in Ausarbeitung. Was in Ratz' Augen bei den "Systemsprengern" helfen würde? "Ein paar Monate auf dem Bauernhof." Dort könnten sie weg von ihrer Peergroup, weg von der Großstadt ihre Grenzen neu definieren lernen, sagt der Direktor. "Kommen sie nicht aus diesem Rad heraus, ist die Alternative zwangsläufig die Josefstadt" (U-Haft, Anm. d. Red.). Dort sei Max zwar nicht, in seine neue Schule gehe er aber seit Jänner auch nicht mehr. (Elisa Tomaselli, 15.2.2023)