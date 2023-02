Kommenden Dienstag ist es wieder so weit: Der Valentinstag steht an. Für die einen steht der 14. Februar im Zeichen der Liebe, für die anderen ist dieser Tag purer Kommerz. Paare schenken sich kleinere und größere Aufmerksamkeiten, um ihre Liebe zu beteuern. Im Schnitt gaben die Menschen in Österreich im vergangenen Jahr laut Handelsverband 84 Euro pro Kopf für Geschenke aus. Blumen zählen an diesem Tag wohl zu den beliebtesten Gaben, gefolgt von Süßigkeiten und Kosmetikprodukten. Gerne gehen Liebespaare an diesem Tag auch gemeinsam essen und zelebrieren so ihre Zuneigung. Andere gemeinsame Aktivitäten dürften auch hoch im Kurs stehen. So können sich zum Beispiel kunstaffine Paare im Belvedere vor Gustav Klimts "Der Kuss" küssend fotografieren lassen. Im vergangenen Jahr berichtete "sogijo" im STANDARD-Forum von einer romantischen Geste: "In 16 Jahren kein einziges Mal zelebriert. Gestern hab ich einen selbstgeschriebenen/gespielten Song bekommen. So cool."

Braucht es für Sie den Valentinstag, um romantisch zu sein? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Rawpixel

Auf Knopfdruck romantisch sein

Aber nicht für alle Paare ist dieses Konzept des Valentinstags romantisch. Viele sehen darin einfach einen weiteren Tag, den die Wirtschaft für sich entdeckt hat, um Geld zu verdienen. "Vom Grundsatz her eine nette Idee, die aber genauso wie Weihnachten, Ostern, Allerheiligen zur absoluten Geschäftemacherei mutiert ist", schreibt etwa "dsgl". Manchen Paaren ist es vielleicht wichtiger, im Alltag kleine Aufmerksamkeiten zu bereiten und das ganze Jahr über dem Partner oder der Partnerin Wertschätzung und Liebe zu zeigen. Einige Menschen sind zum Teil auch genervt vom Druck, der mit diesem Tag aufgebaut wird. Auf Knopfdruck romantisch zu sein fällt eben nicht jedem und jeder leicht, und manche Paare führen eine durchaus harmonische Beziehung und brauchen derartige große romantische Gesten gar nicht für ihr Liebesglück.

Wie ist das bei Ihnen?

Werden Sie am 14. Februar Ihre Liebste oder Ihren Liebsten romantisch ausführen oder mit einem Geschenk überraschen? Was haben Sie geplant? Oder ignorieren Sie diesen Tag? Sind Ihr Partner oder Ihre Partnerin und Sie gleich (wenig) romantisch? Wie geht es Ihnen als Single an so einem Tag? Berichten Sie im Forum, wie Sie über den Valentinstag denken! (wohl, 10.2.2023)