In dem Kindercomic heuert Jonas beim Satan an

Patrick Wirbeleit, "Was zur Hölle?!". Mit Farben von Elva Lombardia. € 15,50 / 96 Seiten. Kibitz, Hamburg 2022. Empfohlen ab zehn Jahren. Foto: Kibitz

Jonas hat ein Problem: Um ein Mädchen zu beeindrucken, braucht er Geld, das aber ist rar – ebenso wie Schülerjobs. Also folgt er einer Stellen-anzeige, wählt "mit bluti-gem Finger dreimal die Sechs" und heuert bei Satan als Aschefeger an. Wie er an seinen Arbeitsplatz kommt? Ähnlich wie ins Zauberei-ministerium durch ein Klo. Auch der weitere Verlauf dieses Kindercomics ist vol-ler Skurrilitäten in Wort und Bild, wenn etwa ein Teufelchen auf gefinkelte Weise versucht, der Hölle zu entkommen und als Aschehäufchen in einem leeren Marme -ladenglas hinausgeschmug-gelt wird. Als schließlich das angebetete Mädchen von zwei ausgebüxten Teu-felchen entführt wird, überschlagen sich die Ereig-nisse – bis das göttliche Gegenstück zu Satan in Form eines Huhnes mit Heiligenschein eingreift. Ein wunderbar witziges Comic-Vergnügen.