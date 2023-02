Michael Bright, "Oben, unten und lange her".Illustrationen v. Jonathan Emmerson. Aus dem Englischen v. Frederik Kugler. € 17,– / 64 Seiten. Laurence-King-Verlag, Berlin 2022. Ab acht Jahren. Foto: Laurence-King-Verlag

In Sachbüchern über Tiere und Pflanzen wird oft mit Fotos gearbeitet, oder mit sehr realistischen Illustrationen. Bei diesem Buch, das in Zusammenart mit dem Natural History Museum in London produziert wurde, ist das anders: Linoldrucke wurden eingescannt und zu einem Bild zusammengefügt. Das Thema ist auch außergewöhnlich: Es geht um Lebewesen, die an besonders schwer zugänglichen Orten leben und daher oft auch wenig erforscht wurden. Gegliedert wird die Spurensuche nach oben (Gebirge), unten (unter Meer und Land) und lange her (also jene 99 Prozent der Lebewesen, die schon ausgestorben sind und von denen nur fossile Überreste erhalten sind). Beim Schmökern erfährst du kuriose und unglaubliche Details über all diese Wesen – oder wusstest du, dass ein Grottenolm bis zu zehn Jahre ohne Nahrung auskommen kann?