Polizei am Tatort am Mittwoch. Auch am Donnerstag überwachten Beamte verstärkt den Bereich in Simmering. Foto: APA/Roland Schlager

Wien – Es hätte ein Treffen der beiden Männer für eine Aussprache werden sollen. Wenig später waren beide tot, DER STANDARD berichtete. Der 43-jährige ehemalige ÖFB-Spieler Volkan Kahraman wurde am Mittwoch auf offener Straße in Simmering mit einer Faustfeuerwaffe erschossen. Die Pistole soll jener Mann betätigt haben, den Kahraman zuvor im Lokal getroffen haben soll – ein 46-Jähriger, der dann Suizid beging. Als Motiv deute alles auf Eifersucht hin, teilte die Polizei nach ersten Zeugeneinvernahmen am Donnerstag mit.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, sind noch im Gange. Am Donnerstag standen weitere Einvernahmen von Zeugen und Angehörigen an. Entgegen erster Aussagen sei es nicht schon im Lokal zu Auffälligkeiten gekommen, teilte die Polizei mit. Zunächst hatte es noch geheißen, schon im Café sei es zu Streit gekommen. Die beiden Männer hätten gemeinsam das Lokal verlassen. Dann sei es zu den tödlichen Schüssen gekommen. Der Tatverdächtige habe keinen Waffenschein für die Pistole besessen. Dass weitere Personen in den Tathergang involviert waren, könne derzeit ausgeschlossen werden, teilte die Polizei weiter mit. Eine Obduktion der Leichen sei angeordnet worden.

Stundenlang Menschen auf der Straße

Am Mittwoch waren stundenlang Angehörige, Freunde und Bekannte der beiden Männer im Bereich des Tatorts in der Etrichstraße in Simmering. Es war zu Handgreiflichkeiten und Beschimpfungen gekommen, die Wiener Polizei sei in einem Großaufgebot vor Ort gewesen, und auch am Donnerstag werde die polizeiliche Überwachung weiter fortgesetzt. Die Nacht sei aber ruhig verlaufen, es sei zu "keinen nennenswerten Vorfällen" gekommen, teilte die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage mit. (spri, 9.2.2023)