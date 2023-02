Dara McAnulty, Barry Falls (Ill.), "Die Natur und du". Übersetzt von Anne Brauner. € 18,50 / 64 Seiten. Arena Verlag, Würzburg 2022. Ab 8 Jahren Foto: Arena Verlag

Noch ist Winter, aber die Tage werden länger, und irgendwann – früher, als du denkst – willst du wieder nach draußen: die gefiederten Akrobaten am Himmel fliegen sehen, einen Käfer über deinen Handrücken laufen lassen, "die gelbe Blume, strahlend offen wie die Sonne" – wie heißt sie gleich? – bestaunen. Waldluft atmen und dann sogar, die Zehen im Wasser, eine schillernde Libelle zu Gesicht bekommen. Damit du vorbereitet bist, kannst du dieses außergewöhnliche Naturbuch eines jungen Briten in die Hand nehmen: Es ist voller interessanter Informationen über Tiere und Pflanzen in Garten, Wald, Flur und auf den Bergen, klug und mit Leidenschaft erzählt. Und die Bilder sind fast so wild und schön wie die Natur selbst. Das glaubst du nicht? Schau selbst. Und dann: Raus mit dir!