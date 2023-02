Risipisi-Pfanne

Für vier Personen: Zwiebeln, 1 El Butter, 1 Tasse Basmati-Reis, ½ Tl Kurkumapulver, 2 Tassen Gemüsebrühe, 2 Karotten, 1 Kohlrabi, 200 g Brokkoli, 150 g Erbsen (tiefgekühlt), 100 ml Schlagobers, Salz, Pfeffer

Zwiebeln fein würfeln, Butter in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin glasig dünsten. Reis und Kurkuma zugeben und kurz mitrösten. Brühe zugießen, aufkochen und zugedeckt bei milder Hitze garen, bis der Reis die Flüssigkeit aufgesaugt hat. Karotten und Kohlrabi schälen, Brokkoli putzen und alles in mundgerechte Stücke schneiden. Nach zehn Minuten zum Reis geben und mitgaren. Erbsen in einem Sieb mit heißem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Am Ende der Garzeit die Erbsen unter den Reis mischen. Das Schlagobers zugießen und aufkochen. Reispfanne mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit Salat servieren.

Indisches Linsendal

Für vier Portionen: 230 g rote Linsen, 2 EL Sonnenblumenöl, ½ TL Pfefferkörner, 4 Nelken, 1 Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, 3 cm Ingwerknolle, je ½ TL Cayennepfeffer, Kurkuma, Salz, 1 Dose passierte Tomaten

Linsen in einem Sieb abspülen, bis das Wasser klar bleibt. In einem Topf mit Wasser kochen, bis die Linsen aufplatzen und bissfest sind, das dauert ca. 15 Minuten, danach abseihen. Währenddessen Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch kleinhacken, im Öl anschwitzen. Ingwer schälen und reiben, mit den übrigen Gewürzen ebenfalls mitrösten. Passierten Tomaten und die Linsen dazugeben und noch etwa zehn Minuten köcheln lassen. Falls das Dal zu dickflüssig ist, etwas Wasser hinzugeben. Mit Salz abschmecken.

Brownies mit Kidneybohnen

1 Dose Kidneybohnen, 150 g Zucker, 40 g Kakaopulver, 2 Eier, 2 EL Pflanzenöl, 1 TL Essig, 1 TL Backpulver, 1 TL Instantkaffeepulver, 150 g Zartbitterschokolade

Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen, Brownieform mit Backpapier auslegen. Alle Zutaten bis auf die Schokolade in die Küchenmaschine geben oder in eine Schüssel und den Pürierstab verwenden. Erst auf niedriger und dann auf höherer Stufe alles zu einer glatten Masse verarbeiten. 100 g der gehackten Schokolade dazugeben. Die Schokoladenstücke unter den Teig heben, dann den Teig in die vorbereitete Backform füllen. Die restliche Schokolade reiben und über den Teig streuen. Brownies im vorgeheizten Backofen 30–35 Minuten backen, bis bei der Stäbchenprobe kein Teig mehr am Zahnstocher haften bleibt.