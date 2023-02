Karl* erzählt von seiner Therapie, seinem Umfeld und seiner eigenen Vergangenheit.

Karl* ist pädophil. In einem STANDARD-Bericht hat er von seiner Neigung und seinem Umgang damit erzählt. Um kein Täter zu werden, geht er seit mehr als zehn Jahren in Therapie. Nach dem Erscheinen des Berichts über ihn hat Karl die Postings im Forum mitgelesen – und angeboten, die Fragen aus der Community zu beantworten.

Der STANDARD hat einige von ihnen gesammelt. Karl ist wichtig zu betonen, "wie sehr die Therapie geholfen und damit auch mein Leben verbessert hat".





Karl: Das Wichtigste ist, sich so wenig wie möglich damit zu beschäftigen. Teil der Therapie war, vor allem am Anfang, auch das Leid, das durch Missbrauch entsteht, präsenter zu machen. Ich habe mich über Jahre unwohl gefühlt, wenn ich in der Straßenbahn schöne Kinder gesehen habe. Inzwischen "existieren sie einfach". Ich nehme sie wahr, stufe sie auch noch als schön ein, aber danach beschäftigen mich diese Kinder nicht mehr.





Karl: Das Ziel sollte sein, Leid zu verhindern. Ich bin überzeugt, dass Therapie das erreichen kann. Die 20.000 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, sind ein Luxus, den ich mir leiste. Mittlerweile könnte ich auch seltener gehen, ich rede inzwischen mit meinem Therapeuten aber auch viel über andere Probleme.

Zu meinen Studienzeiten gab es auf der Universität die Möglichkeit, kostenlos und anonym in Therapie zu gehen. Leider war mein Therapeut überfordert und wollte mich zu einem Spezialisten schicken. Das war finanziell damals für mich nicht möglich. Mit reinen Kassentherapeuten hätte ich außerdem die Angst, mich "outen" zu müssen – also dass irgendwo klar ersichtlich ist, dass ich pädophil bin.

Ich empfinde mich als normal, mit einer sexuellen Vorliebe abseits der Norm – aber ich habe kein Problem damit, wenn das als Krankheit gesehen wird.





Karl: Ich wollte immer eine Freundin, habe aber nie ein passendes Mädchen gefunden. Sexuelle Erregung war auch nie ein Problem. Da hat so gut wie jeder Gedanke ausgereicht. Nachdem ich ein Spätzünder war, habe ich mein Interesse für jüngere Mädchen auch als normal empfunden. Meine erste Erinnerung bezüglich Interesse an minderjährigen Buben war, als ich ungefähr 17 war, er 14. Das ging in die Richtung: Der ist wirklich toll. Dass mich das damals so wenig beschäftigt hat, finde ich im Nachhinein interessant.





Karl: Gute Frage! Nein. Mit der Therapie war ich mir sehr schnell sicher, dass ich keine Gefahr darstelle. Außerdem habe ich gelernt, meine Neigung zu akzeptieren. Eine interessante ähnliche Frage wäre, ob ich ein "Heilmittel" nehmen würde. Ohne viel darüber nachgedacht zu haben, würde ich in meinem jetzigen Zustand auch das wahrscheinlich nicht machen.





Karl: Interessant für mich sind Buben unter 15 Jahren, aber nicht viel jünger. Wir planen keine Kinder – die wollte ich zum Glück nie. Die meisten Bekannten wissen nichts von meiner Neigung. Sie würden mich wahrscheinlich als nett zu den Kindern beschreiben, mein Verhalten aber als unauffällig einstufen. Das ist zumindest, wie ich zu leben versuche.







Karl: Ganz am Anfang habe ich Fragebögen ausgefüllt. Dann wird viel gesprochen, viel reflektiert. Ein paar Beispiele: "War es irgendwo knapp? Hat es einen Auslöser gegeben? Was kann ich das nächste Mal tun, um das zu verhindern?" Das oberste Ziel meines Therapeuten ist der Schutz von Kindern. Das deckt sich halt auch gut mit meinem Wohlbefinden. Alleine darüber zu reden ist hilfreich.





Karl: So ist es schlussendlich aber wirklich. Es ist wirklich erstaunlich, was ein paar gute Fragen bewirken können. Wir haben einmal Familienaufstellung gemacht. Sonst nur geredet.





Karl: Meine Kindheit war, soweit ich mich erinnern kann, "perfekt". Ich bin nie missbraucht worden oder dergleichen. Bevor ich in Therapie gegangen bin, habe ich nach Ursachen für meine Neigung gesucht, aber nichts gefunden. Meine Erwartungshaltung war, dass Ursachenforschung ein großer Anteil der Therapie sein wird. Mein Therapeut hat mir aber sehr schnell klargemacht, dass das eigentlich ganz egal ist. Wichtig ist, wie ich damit lebe. Mein Umfeld hätte nichts anders machen können.





Karl: Erst einmal vorweg – dank Therapie ist das jetzt undenkbar. Ich kann aber wirklich nicht sagen, wie weit ich mir Missbrauch hätte schönreden können. Inzwischen kann ich so viel besser mit meinen Neigungen umgehen, dass ich manchmal erstaunt bin, was ich früher für Gedanken hatte. Vielleicht wäre es ohne Therapie in die andere Richtung gegangen. Dann wäre ich ein ganz anderer Mensch geworden.

Ein Problem, das ich habe, ist, abzuschätzen, ob eine Handlung klargeht. Ist es zum Beispiel okay, wenn sich mein Neffe beim Bilderbuchvorlesen zu mir kuschelt? Soll ich seine Hand weglegen, wenn sie beim Bilderbuchvorlesen zufällig zwischen meine Beine fällt?

Meine Sorge ist, dass ich ohne Therapie in solchen Situationen manchmal falsch entschieden hätte. Ich bin mir sicher, dass mein Neffe nichts dagegen hätte, wenn ich ihn zum Beispiel streichle. Wenn mein Bruder das macht, wäre das okay. Ich würde dabei aber eine Linie überschreiten. Mein Bruder weiß von meiner Neigung, kennt mich aber gut genug, um zu wissen, dass er sich keine Sorgen machen muss.





Karl: Ich kann Ihre Einstellung nachvollziehen. Egal ob irrational oder nicht. Fakt ist, dass Sie es wahrscheinlich nicht erfahren und manchen Leuten einfach vertrauen "müssen".

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder Ihnen alles erzählen. Ich finde das zum Beispiel ganz schlecht, wenn Kinder Geheimnisse bei sich behalten sollen, etwa: "Der Mama erzählen wir nichts vom Weihnachtsgeschenk in der Garage ..." Das ist wahrscheinlich der stärkste Schutz, den Sie aufbauen können.

Sollten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Bruder haben, bin ich überrascht, dass Sie so wenig Vertrauen haben. Ihr Bruder würde Ihnen so etwas nicht eingestehen, wenn er vorhätte, Ihren Kindern etwas anzutun.

Karl: Da habe ich das Wort "attraktiv" verloren. Es war nicht jedes Kind, nur jene, die mir anziehend erschienen. Zwanghaft war es vielleicht aber trotzdem schon.

Karl: Es ist okay, mich zu verabscheuen. Aber wenn Missbrauch verhindert werden soll, dann ist (kostenlose) Therapie wahrscheinlich der Schlüssel.

Karl: Meine Beziehung ist aus sexueller Sicht eine Kompromisslösung, auf intellektueller Ebene aber richtig. Zum aktuellen Fall: Ich versuche, mich von diesen Artikeln fernzuhalten. Es ist nur stressig. Ich möchte mich aber bei allen bedanken, die in den Kommentaren versuchen, rational zu argumentieren!

(Muzayen Al-Youssef, 10.2.2023)