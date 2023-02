Bei der Abstimmung in der ORF-Sportredaktion gibt es eine Stichwahl. Die Assessoren aus dem ORF-Management empfehlen Aigelsreiter oder Trukesitz

Übertragungen von Skirennen wie jenes aus Kitzbühel gehören zum jährlichen Fixpunkt der ORF-Sportredaktion. Wer an ihrer Spitze stehen wird, ist noch offen. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Wien – Vergangene Woche stellten sich Bewerber und Bewerberinnen dem internen Managementhearing für den Job des ORF-Sportchefs. Es geht um die Nachfolge von Hans Peter Trost an der Spitze der Sportredaktion. Trost geht in Pension. Wie berichtet, sollen Radiochefredakteur Hannes Aigelsreiter und ein externer Kandidat nach dem Hearing im Zweiervorschlag an ORF-Generaldirektor Roland Weißmann für die Funktion sein. Aigelsreiter wird als Favorit für den Job gehandelt. Beim externen Kandidaten könnte es sich um Thomas Trukesitz handeln. Er war zuletzt bei Sky.

Nach STANDARD-Infos sind aber weder Aigelsreiter noch Trukesitz die Favoriten der ORF-Sportredaktion. In einer internen Abstimmung sollen der ehemalige TV-Chefredakteur Matthias Schrom und Robert Waleczka, Stellvertreter des bisherigen Sportchefs, die meisten Stimmen erhalten haben. Am Freitag soll es zu einer Stichwahl zwischen Schrom und Walecka kommen. Den dritten Platz teilen sich dem Vernehmen nach die Kommentatoren Oliver Polzer und Dietmar Wolff.

Matthias Schrom legte im November 2022 seine Funktion als ORF-TV-Chefredakteur zurück, nachdem Chatprotokolle mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache publik wurden.

Das Votum der ORF-Sportredakteurinnen und -Redakteure ist nicht bindend für ORF-Generaldirektor Weißmann. (red, 9.2.2023)