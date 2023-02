Zeitreisen als Zeitgeschichte: Der Doc (Christopher Lloyd) und Marty McFly (Michael J. Fox, r.) sind Kult. Arte-Doku um 21.45 Uhr über "Zurück in die Zukunft". Foto: ZDF/Ralph Nelson

19.40 REPORTAGE

Re: Gas aus dem Schwarzen Meer. Verpasst Rumänien seine Chancen? Rumänien hat mehr Ressourcen als die meisten Länder Europas und könnte sogar Gaslieferant für Nachbarländer sein. Doch Gesetze, die den Abbau regeln, stehen dem im Weg. Bis 20.15, Arte

20.15 KULT

Asterix erobert Rom (Les Douze Travaux d’Astérix, F 1976, René Goscinny, Albert Uderzo, Pierre Watrin) Zwölf Aufgaben müssen Asterix und Obelix bestehen. Dann haben sie Götterstatus und werden Herren über das Römische Reich. Die Chance lassen sich die Gallier nicht entgehen. Bis 21.55, Super RTL

20.15 FUSSBALL

Fußball Bundesliga: Sturm Graz – Rapid Wien Zum Auftakt der Rückrunde steht gleich ein Schlagerspiel auf dem Programm. Sturm Graz will Spitzenreiter Salzburg auf den Fersen bleiben und für Rapid geht es darum, sich im vorderen Drittel der Tabelle zu etablieren. Bis 22.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Paparazzi – Die dreistesten Fotografen der Geschichte Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Paparazzi und ihrer Opfer. Anhand berühmter Bilder zeichnet der Film die Entwicklung der Bilderjäger nach. Zu Wort kommen neben Paparazzi selbst auch Prominente, die von ihnen gejagt werden. Bis 21.00, ZDF Info

21.45 DOKUMENTATION

"Zurück in die Zukunft" – Wie ein Film zeitlos wurde Vor knapp 40 Jahren ging Marty McFly aus Zurück in die Zukunft in die Kinogeschichte ein. Aber nur wenige wissen, dass der erfolgreiche Blockbuster fast nie auf die Leinwand gekommen wäre. Das Drehbuch überzeugte in Hollywood niemanden – außer Steven Spielberg. Wie die Trilogie zu einem Meilenstein der Popkultur wurde. Bis 22.40, Arte

21.40 AIDS

Philadelphia (USA 1993, Jonathan Demme) Als bekannt wird, dass der erfolgreiche Anwalt Andrew Beckett homosexuell und HIV-positiv ist, wird er von seiner Kanzlei entlassen. Zusammen mit dem erst zögerlichen Berufskollegen Joe Miller nimmt er den Kampf für Gerechtigkeit auf. Als einer der ersten Hollywoodfilme über das Thema Aids avancierte das Drama auch dank seiner großartigen Hauptdarsteller Tom Hanks und Denzel Washington zu einem der erfolgreichsten Filme seines Jahrzehnts. Bis 23.35, ZDF Neo

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Entführt und ausgestellt – Das vergessene Erbe der Völkerschauen Mehr als ein Jahrhundert lang wurden Menschen unterschiedlicher Herkunft in Europa, den USA und Japan wie Ausstellungsstücke vorgeführt. Etwa in Zirkussen, Ausstellungen und sogenannten Völkerschauen. Auf diese Weise wurden rassistische Stereotype transportiert, die Schicksale der Menchen dahinter blieben im Verborgenen. Bis 23.20, ORF 2

23.30 SATIRE

Gute Nacht Österreich Satiriker Peter Klien präsentiert wieder seinen satirischen Wochenblick. Bis 0.00, ORF 1