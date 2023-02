Bahnt sich im London der Swinging Sixties ihren Weg: Gemma Arterton in der Nick-Hornby-Serie "Funny Woman", zu sehen auf Sky. Foto: Sky Studios Limited

20.15 DOKUMENTARFILM

Antarktis – Die Reise der Pinguine (F 2016, Jérôme Bouvier) Um die durch den Klimawandel verursachten tiefgreifenden Veränderungen in der Antarktis zu dokumentieren, begibt sich ein Forscherteam zur französischen Forschungsstation Dumont d’Urville. Mit dabei sind die beiden Naturfotografen Vincent Munier und Laurent Ballesta, Letzterer auch Unterwasserfotograf und Meeresbiologe. Im Anschluss ist die Doku Die geheimnisvollen Krater der Arktis über das fatale Schmelzen des Permafrostbodens zu sehen. Bis 21.45, Arte

20.15 TEENAGERKOMÖDIE

Clueless – Was sonst? (USA 1995, Amy Heckerling) Anwaltstochter Cher (Alicia Silverstone) ist eines der beliebtesten Mädchen an der Beverly Hills High School, wo sie sich einer neuen Mitschülerin annimmt und aufs Verkuppeln versteht. Amy Heckerlings Neuinterpretation von Jane Austens Emma ist ein quintessenzieller Teenagerfilm der 1990er-Jahre. Bis 22.05, RTL 2

23.40 DOKUREIHE

Psycho: Ich, autistisch Stereotype über Autisten gibt es viele. Die Doku beleuchtet mit Betroffenen und Expertinnen, was hinter dieser Entwicklungsstörung steckt. Bis 0.05, Arte

0.00 SATIRE

Kehraus (D 1983, Hanns Christian Müller) Der Gabelstaplerfahrer Ferdinand (Gerhard Polt) lässt sich am Rosenmontag von einem Versicherungsvertreter (Nikolaus Paryla) ein ganzes Bündel überflüssiger Versicherungen andrehen. Just am Faschingsdienstag macht er sich auf, diese wieder loszuwerden. Unterstützung kommt von Sekretärin Annerose (Gisela Schneeberger). Bittere Satire, für die Polt mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet wurde. Bis 1.30, BR

1.20 TRAGIKOMÖDIE

Up in the Air (USA 2009, Jason Reitman) Mit George Clooney als aalglattem Vielflieger, dessen Job es ist, schlechte Nachrichten, nämlich Kündigungen, zu überbringen. Für Turbulenzen sorgen eine nicht weniger abgebrühte Geschäftsfrau (Vera Farmiga) und eine überehrgeizige Kollegin (Anna Kendrick). Gekonnt als Tragikomödie in Szene gesetzt von Jason Reitman (Juno). Bis 3.00, ORF 1





Streamingtipps

NICK HORNBY

Funny Woman (GB 2023, Oliver Parker) Die Swinging Sixties steuern gerade auf ihren Höhepunkt zu, als Barbara Parker zur Miss Blackpool gekrönt wird. Das ist der jungen Frau allerdings nicht genug, sie will nach London, um es in eine der TV-Sitcoms zu schaffen, die sie und ihr Vater so lieben. Die sechsteilige Komödienserie nach Nick Hornbys Buch Funny Girl punktet vor allem mit der Hauptdarstellerin Gemma Arterton. Sky

LANDWIRTSCHAFT

Clarkson’s Farm (GB 2023) Ohne allzu viel Vorwissen hat sich der Autojournalist und TV-Moderator Jeremy Clarkson dazu entschlossen, einen Bauernhof in den Cotswolds zu bewirtschaften. Wie es mit seinen ambitionierten Plänen weitergeht, ist jetzt in der zweiten Staffel zu sehen. Amazon Prime Video

SPIONAGE

A Spy Among Friends (GB/USA 2022) Nicholas Elliott (Damian Lewis) arbeitet im England des Jahres 1963 als Geheimdienstoffizier für den MI6, als er erfährt, dass sein enger Freund und Kollege Kim Philby (Guy Pearce) heimlich als Doppelagent für den KGB aktiv war und sich nun in die Sowjetunion abgesetzt hat. Serienadaption des gleichnamigen Bestsellers von Ben Macintyre. Canal+

SPURENSUCHE

Raï is not dead (F 2023) In der sechsteiligen Web-Reihe begibt sich der Sammler Hadj Sameer auf eine musikalische Suche nach dem einstigen, ab den 1990er-Jahren verstummten Popphänomen Raï. Arte.tv