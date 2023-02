Liebe Leserin, lieber Leser,

zuerst hat Elon Musks Space X die Ukraine mit Satelliteninternet versorgt, nun will man die Nutzung des Dienstes zur Steuerung von Drohnen unterbinden. Dabei beruft sich das Unternehmen auf angeblich gebrochene Vereinbarungen, was wiederum in starkem Widerspruch zu vorherigen Aussagen Elon Musks steht.

Indes wird in der EU über digitale Identitäten debattiert, das zuvor kontrovers diskutierte "Hogwarts Legacy" bricht bereits vor seiner Veröffentlichung diverse Rekorde – und wir erhaschen einen ersten Blick auf das kommende Android 14.

Space X sperrt Starlink-Dienste für ukrainische Drohnen und verstrickt sich in Widersprüche

Die Lehren aus 48 Stunden in der Offline-Hölle

"Hogwarts Legacy" bricht bereits Rekorde, noch bevor es offiziell erscheint

Twitter ist aus der Türkei wieder erreichbar

Die größten Chancen und Risiken einer EU-weit gültigen elektronischen Identität

Android 14: Google veröffentlicht die erste Testversion für die nächste Softwaregeneration

Neue Funktionen auf Tiktok: Auto-Scroll und Werbefeatures

Post zahlt im Datenskandal bis zu 2,7 Millionen Euro an 2.000 Betroffene

EU kritisiert Twitter im Kampf gegen Desinformation

Im Chat mit ChatGPT: Ihr kuriosester Schriftverkehr?