Außerdem EU Youth Cinema, "Salome" aus der Wiener Staatsoper und die Doku "Sleepless in New York"

Ist im Ersten Weltkrieg als Läufer in den Schützengräben im Einsatz: Mel Gibson (rechts) in "Gallipoli", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Paramount Pictures

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ÖVP. Die Fragen stellen Petra Stuiber (DER STANDARD) und Peter Fritz (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktofokus: EU Youth Cinema Schülerinnen und Lehrerinnen wurden im Rahmen von "EU Youth Cinema Green Deal" ins Wiener Kino Village Cinema eingeladen, um die Filme Die letzte Generation und The Climate Planet anzuschauen. Danach diskutieren die Jugendlichen mit Regisseur Milolay Borow und Expertinnen aus dem Bereich Klimapolitik. Bis 22.25, Okto

20.15 KRIEGSDRAMA

Gallipoli (AUS 1981, Peter Weir) Zwei grundverschiedene 100-Meter-Läufer (Mel Gibson und Mark Lee), zuerst Konkurrenten, dann Freunde, ziehen von Australien in eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs, in den Stellungskrieg auf der Gallipoli-Halbinsel. Von Peter Weir (Der Club der toten Dichter) aus australischer Perspektive inszeniertes Antikriegsepos. Bis 22.00, Arte

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Salome Die Neuproduktion von Richard Strauss’ Salome aus der Wiener Staatsoper. Der französische Regisseur Cyril Teste inszenierte erstmals im Haus am Ring, unter der musikalischen Leitung von Philippe Jordan singen Malin Byström, Gerhard Siegel und Iain Paterson. Bis 21.50, ORF 3

22.00 SCIENCE-FICTION-SATIRE

Starship Troopers (USA 1996, Paul Verhoeven) Schulabgänger Johnny Rico (Casper Van Dien) und seine Freunde geraten während ihres Militärdienstes im Weltraum mit einer so schlauen wie fiesen Spinnenzivilisation in Konflikt. Paul Verhoeven (Basic Instinct) inszenierte den Science-Fiction-Roman von Robert A. Heinlein als Satire auf Faschismus und Imperialismus. Bis 0.10, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Beben in der Türkei – Wie erschüttert ist Erdoğans Herrschaft? Mit Ursula Plassnik (Ex-Außenministerin, ÖVP), Berivan Aslan (Die Grünen), Cengiz Günay (Direktor des Österr. Instituts für internationale Politik) und Petra Ramsauer (Journalistin und Nahostexpertin). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Sleepless in New York – Dem Liebesschmerz auf der Spur (CHE 2014, Christian Frei) Regisseur Christian Frei und Kameramann Peter Indergand begleiten drei Menschen, die gerade verlassen wurden, durch die schlaflosen New Yorker Nächte. Anthropologin Helen Fisher erläutert, warum Liebeskummer so weh tut. Bis 0.40, ORF 2

23.20 THRILLER

The Killing of a Sacred Deer (GB/IRL 2017, Yorgos Lanthimos) Herzchirurg Steven (Colin Farrell) lebt mit Frau (Nicole Kidman) und zwei Kindern wie im Bilderbuch in einer Vorstadtvilla. Bis der Sohn eines auf dem OP-Tisch verstorbenen Mannes ein Opfer fordert. Großartige Parabel, für die sich Regisseur Yorgos Lanthimos (The Lobster) der griechischen Mythologie bediente. Bis 1.15, 3sat